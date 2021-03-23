فيديو "روح" عبد الغفور البرعي تسيطر على محمد رمضان في "موسى" وتقبيله لرأس معجبة بالكواليس يثير الجدل

محمد رمضان الفنان المصري الشهير يواصل حاليًا تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويحرص رمضان باستمرار على مشاركة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بصور وفيديوهات من كواليس التصوير.

روح "عبد الغفور البرعي" تسيطر على محمد رمضان في "موسى"

ومؤخرًا شارك رمضان جمهوره على انستجرام، بعدة لقطات من كواليس تصوير أحدث مسلسلاته، إلا أنه أثار الجدل بين محبيه، بعد ظهوره مرتديًا جلباب وزي مشابه لما كان يرتديه النجم الراحل نور الشريف، في مسلسله الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، فلم يقتصر الأمر ارتداء زي مشابه فقط للنجم الكبير، بل أيضًا قرر ارتداء نفس ألوان الجلباب، والبالطو الذي يعلوه.

محمد رمضان ونور الشريف

وتداول الجمهور صورًا للشخصيتين، وعقدوا مقارنة بينهما، واعتقد البعض أن محمد رمضان قرر تقليد الفنان الراحل وارتداء زي مشابه لشخصيته الشهيرة "عبد الغفور البرعي" من أجل إحداث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي فسر البعض الآخر، بأن زيه المشابه لزي نور الشريف، مجرد صدفة بحتة، خاصة وأن أحداث العمل الجديد تدور في حقبة زمنية قديمة كان هذا الزي شهيرًا فيها لدى أوساط معينة.

كذلك نشر محمد رمضان مقطع فيديو ظهر فيه خلال تصوير مشاهد مسلسله بالإسكندرية بنفس الإطلالة المثيرة للجدل والتي تشبه إطلالة شخصية عبد الغفور البرعي، كما ظهرت فيه إحدى معجباته وهي تبكي أثناء رؤيتها له، وهو ما دفع رمضان لتقبيل رأسها ويديها، كما أظهر الفيديو التفاف الجمهور عليه ووقوف الكثيرين من بعيد بغرض مشاهدته، ونال الفيديو تفاعلًا واسعًا من قبل متابعي رمضان.

في السياق نفسه كانت سمية الخشاب التي تشارك في بطولة المسلسل نفسه، قد نشرت عبر حسابها على انستجرام أكثر من صورة تجمعها مع الفنان محمد رمضان من كواليس تصوير "موسى"، حيث ظهرت في الصور وهي تقوم بزيارة رمضان في المستشفى، وتجسد سمية دور "حلاوتهم".

تفاصيل مسلسل "موسى"

الجدير بالذكر أن مسلسل "موسى" تدور أحداثه في فترة الخمسينات والستينيات عن شاب يتوفى والده ليبدأ رحلة كفاحه من أجل تربية أشقائه، ويعمل في التجارة حتى يقع في حب فتاة أجنبية.

ونشر محمد رمضان الفيديو الدعائي الأول للمسلسل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود جمع من رجاله لاقتحام أحد المنازل خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم منهم الفنانة سمية الخشاب، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، ومفيد عاشور، ورياض الخولي، وفريدة سيف النصر، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، وصبري فواز، وهبة مجدي، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.