فيديو طليقة وائل كفوري تبكي بأول لقاء تلفزيوني لها: "العيش مع شخص مشهور أمر صعب"

طليقة وائل كفوري، انجيلا بشارة، تبكي بإطلالتها الإعلامية الأولى وتتحدث عن فترة طلاقها من النجم وائل كفوري وما بعدها، وتؤكد بأن العيش مع شخص مشهور أمر صعب، كما أكدت بأن ابنيتها ميشال وميلانا هما مصدر قوتها في الحياة.

أنجيلا بشارة: انزعجت جداً من اعلان خبر طلاقي

انجيلا بشارة اعربت في بداية لقائها الملتفز على قناة الجديد مع الاعلامي علي ياسين عن انزعجها الشديد من خبر اعلان طلاقها السابق على الإذاعة من قبل الإعلامية ريما نجيم.

انجيلا بشارة تحدثت عن فترة زواجها من وائل كفوري معتبرة بأن العيش مع شخص مشهور تجربة صعبة جداً كاشفة عن حدوث الغيرة بينهما وقالت :"كتير صعب العيش مع شخص مشهور، وما من حب من دون غيرة، لذلك كنا كلينا نغار على بعضنا البعض"، ووصفت انجيلا الزواج بأنه "أسمى مؤسسة في الحياة، والتي يعتبر ثمرتها الأولاد والاستمرارية والشراكة بينهما ولكن عندما يلغي واحد منهما الطرف الثاني عندها يبطل الزواج والشراكة".

وتطرقت انجيلا بشارة الى مرحلة ما بعد طلاقها ولفتت الى أنها لا تنزعج من إلصاق صفة "طليقة وائل كفوري" باسمها، لأن هذه دوت الخليج الحقيقة، مشيرة الى ان هذا اللقب لا يلغي شخصيتها وتواجدها في الحياة، كما أكدت بأن مرحلة ما بعد الطلاق دوت الخليج صعبة على المرأة بكونها تتحمل مسؤولية أكبر في تربية أبنائها.

انجيلا بشارة تبكي على الهواء

انجيلا بشارة ألمحت في لقائها الى معاناتها السابقة بشأن حضانة ابنتيها، واعتبرت أن المحاكم ظالمة عندما لا تنطق بالحق، وتحرم أم من أولادها، وهذا هو حال عدد من الأمهات في مجتمعنا الذكوري، مؤكدة أنه لا بد أن يعيش الولد في حضن والدته.

وأكدت بأنها تستمد من ابنتيها ميشال وميلانا القوة في الحياة، وهما محور حياتها، وهي تضحي بكل ثانية لأجلهما، وستبقى تقدم التضحيات إكراما لهما، موضحة إنها تنسى تعبها في كل مرة تسمع منهما أنت أفضل أم في هذه الحياة.

انجيلا بشارة أوضحت انجيلا بشارة بأن سبب تسمية ابنتها الكبرى "ميشال" تيمنا بالإسم الحقيقي لزوجها وائل كفوري، اما اسم ميلانا فإختارته لأنه تحب هذا الإسم.

ولم تتمالك انجيلا بشارة نفسها عندما قرأت رسالة من ابنتيها على الهواء فذرفت الدموع تأثراً بكلماتهما.

يذكر أن لدى انجيلا بشارة من وائل كفوري ابنتان وهما "ميشيل وميلانا"، وبدأت طليقته بالظهور على الأضواء بعد اعلان وائل كفوري لإنفصالهما قبل حوالي عامين من خلال صديقته الاعلامية ريما نجيم في احد برامجها، ثم بدأت طليقته بكتابة تدوينات ألمحت فيها الى خلافاتها مع طليقها والحضانة على ابنتيها ومشاكل تتعلق بمصروفهما، ما دفع النجم اللبناني الى استصدار قرار قضائي منع فيه طليقته من التحدث عن أي شيء يتعلق بحياتهما الزوجية، ثم ما لبثت أن تم تسوية القضايا العالقة بينهما بإتفاق ودي.