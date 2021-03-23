“رحيق الوجدان” مجموعة شعرية جديدة لسعيد الحارثي

إبراء – العمانية:

أصدر الشاعر سعيد بن علي الحارثي ديوان (رحيق الوجدان) الذي يضم مجموعة شعرية متنوعة حملت عناوين وأبوابا مختلفة في الشعر. وقال الشاعر في حديثه لوكالة الأنباء العمانية إن هذا الإصدار جاء بعد تجارب عدة في إصدار مجموعة من الدواوين الشعرية في بداية مشواره في كتابة الشعر الفصيح وإن الإصدار تم تقسيمه إلى خمسة أبواب حملت عناوين منوعة. ووضح أن الباب الأول الذي يحمل اسم الرحيق الأول بعنوان المشاعر الوطنية تناول مجموعة من القصائد في الانتماء والولاء للوطن والسلطان وفي وصف الوطن والمناسبات الوطنية واليوبيل الذهبي للسلطنة ومن أبرز قصائد هذا الرحيق قصيدة بعنوان هيثم الهمم وقصيدة عُمان الأمانة والأمان وقصيدة العشق الخالد، وتناول الباب الثاني الذي حمل اسم الرحيق الثاني في الديوان بعنوان نبضات في الوصف والمناسبات قصائد شعرية في الجوانب الأدبية والثقافية ورسائل إنسانية واجتماعية ومجالات الوعي الصحي والمروري ووصف المحافظات والمدن العمانية والمعالم الأثرية والخيل العربية وغيرها من المجالات، وأبرز قصائد هذا الرحيق بيارق الشهد ونور الهدى وأمي الغالية وشمال الشرق. وأضاف: أما الرحيق الثالث فقد حمل عنوان كوثر العلم وتناول القصائد المتعلقة بالجانب التربوي والتعليمي والفكري وأهمية تقدير العلم والمعلم وطالب العلم، ومن أبرز قصائده قصيدة عرج على المجد وفارس الميدان وروح العزيمة. وبيّن أن الرحيق الرابع حمل عنوان الورد الود وتناول قصائد في الجانب العاطفي وأحاديث القلوب ووصف الطبيعة ومجاراة وجدانية مع شعراء بارزين، ومن قصائده بيت وعطر بالمسك وحديث القلوب، وأما الرحيق الخامس والأخير في ديوانه فهو رحيق الوجدان بعنوان أشعار للصغار وهي أناشيد للصغار في عدد من المجالات، حيث ضُمّنت بعض هذه القصائد في مناهج وزارة التربية والتعليم، ومن أبرز قصائد الرحيق الخامس قصيدة الطفل في يومه العالمي وقصيدة نشيد عُمان وأخرى بعنوان أنشودة النخلة وغيرها من القصائد.