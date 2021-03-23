سليمان الهاشمي: التصوير مصدر للدهشة والإلهام والشغف

كتب – خالد بن خليفة السيابي:

وميض العدسة الضوئية ملهم مثير لذائقة المصور سليمان بن راشد الهاشمي، الذي يعشق المشاهد الطبيعية منذ الطفولة وأصبح التقاط المشاهد الطبيعية عادة يومية في حياته، حيث يقوم بتوثيق الأماكن التي يقوم بزيارتها برفقة أسرته، ومع تقدم الوقت أصبحت لديه قناعة أن عالم التصوير الضوئي هو الملاذ الذي يستطيع من خلاله أن يبحر إلى عوالم الجمال الذي تزخر به السلطنة وينشر السلام الروحي ليروي صحارى ذائقتنا المتعطشة للطبيعة.

وحول تجربته الفنية يقول سليمان الهاشمي : موهبة التصوير كالغيث الذي ينهمر على حقول لحظاتي اليومية وأصبح عالم الضوء جزءا مهما ورفيقا لحياتي، ولا أتصور يوما أن أبتعد عن ممارسة التصوير، علاقتي بالعدسة علاقة ود وهيام كالشاعر الذي يكتب روائع الأبيات لمحبوبته ويتغنى بها، وهذه الإزدواجية هي الدافع الذي يحفزني لاصطياد صور ضوئية متعددة، تعكس جمالية الأماكن والمعالم والوجوه.

وأضاف : 2010م شهد انطلاقتي الفعلية في هذا المجال الفني الواسع حيث خضت العديد من الدورات الفنية الخاصة والعامة على أيدي مصورين محترفين لهم بصمة في الساحة العمانية في مجال التصوير الضوئي، بعدها خضت مجموعة من التجارب تنقلت من خلالها لتصوير المناسبات والأطفال والطبيعة التي برزت من خلالها بشكل أكبر، وعلى المصور أن يملك ثقافة ضوئية وتقنية بشكل أكبر، بحكم أن عالم التقنية عالم صعب ومتجدد وعلى صاحب العدسة أن يواكب تطور علوم التقنية الذي لا يقف عند نقطة معينة، وطموحي أن أمثل السلطنة في أكبر المحافل الدولية.