حلقة نقاش افتراضية بجامعة السلطان قابوس حول “الإنسانيات الرقمية”

مسقط – الوطن:

نظمت كلية الآداب والعلوم الاجتماعية حلقة نقاشية للإنسانيات الرقمية عبر برنامج زووم، وذلك ضمن سلسلة برنامج اللجنة الثقافية في نسخته الثانية. أدار الحلقة الأستاذ الدكتور ياسين الشرعبي من قسم الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، مستضيفًا كلاً من الدكتور مختار نهدة من جامعة بوردو مونتاني بفرنسا والذي قدم محاضرة بعنوان (الانسانيات الرقمية من خلال البرمجة البحثية والتعليمية بجامعة بوردو مونتاني الفرنسية)، والدكتور صالح الكلباني من جامعة السلطان قابوس والذي قدم محاضرته بعنوان (عنف الكتابة في العصر الرقمي).

وخلال الحلقة أوضح الدكتور مختار نهدة معنى العلوم الإنسانية الرقمية، وأنها تشير إلى الجمع بين التقنيات الرقمية والعلوم الإنسانية. مشيرًا إلى أن هذا التقاطع بين التكنلوجيا والعلوم الإنسانية خلف آثاراً كبيرة وأدى إلى تغيرات جوهرية في المجال المعرفي والمناهج العلمية. كما تطرق أيضا إلى ثلاثة محاور رئيسية وهي: الانسانيات الرقمية كمجال متجدد، والخصائص التقنية للإنسانيات الرقمية، وكذلك التوجهات البحثية والبيداغوجية في الانسانيات الرقمية بجامعة بوردو مونتاني الفرنسية.

وتحدث الدكتور صالح الكلباني عن العنف بالرقميات قائلًا : أن ما تمارسه التقنية والبرامج من عنف يجبرنا على الانقياد لها؛ لأن اللغة المكتوبة التقليدية في الصحافة وثورة الطباعة تخفي ملامح الوجه والنبر والألوان وما إلى ذلك” وأوضح تأثير هذه الرقميات على المستخدم، إذ أن الشاشة أثبتت سطوتها في المشاهدة وسطوتها وعنفها على الانسان، فأصبح لا يستغني عن الجهاز وأصبح جزءا منه. وعن تأثير اللغة على الفعل الرقمي يرى الدكتور صالح بأن اللغة قد ساهمت قديمًا في اذكاء الحروب والصراعات؛ وعليه فإن انتقال الحرب من الفعل اللغوي إلى الفعل الرقمي امرٌ مسلم به.

يذكر أن الموسم الثقافي لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية في نسخته الثانية، يستمر حتى الخامس من إبريل القادم.