“قضايا اللغة ومناهج البحث” محاضرة للجمعية العمانية للكتاب والأدباء

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نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية مساء أمس محاضرة بعنوان قضايا اللغة ومناهج البحث من إعداد فريق الأدب واللغة. قدم المحاضرة الأستاذ الدكتور محمد سعيد ربيع الغامدي أستاذ اللغة العربية بجامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية وأدارتها عبر الاتصال المرئي والبث المباشر الدكتورة فاطمة بنت ناصر المخينية أستاذ مساعد في اللغة والنحو بجامعة الشرقية. وقد تضمنت المحاضرة ثلاثة محاور تطرق المحور الأول إلى نظرة تقييمية لوضع البحوث والدراسات اللغوية العربية حاليًّا من حيث الكم والكيف وأهم الإشكالات والمآخذ على مجمل الدراسات اللغوية العربية من وجهة نظر المحاضر.. فيما تطرق المحور الثاني إلى دور مناهج البحث العلمي في مواجهة إشكالات دراسة قضايا اللغة. واختتمت المحاضرة بالمحور الثالث الذي تحدث عن مفهوم قيم المعرفة وموقع هذا المفهوم في سياق الحديث عن مناهج البحث في اللغة.

وسوف تقام الأسبوع القادم أمسية شعرية تشارك فيها كل من الشاعرة هنادي عيسى الجودر من مملكة البحرين والشاعرة حمدة المر من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن السلطنة الشاعرة سارة بنت علي البريكية والشاعرة أفراح بنت سالم الصالحية وتديرها الشاعرة بشرى بنت عوض الحضرمية. وتأتي المحاضرة ضمن الفعاليات والبرامج الثقافية التي تنفذها لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية لإثراء الساحة الثقافية والمعرفية بالعديد من الجوانب الثقافية والأدبية والتاريخية.

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