شقيق حسين الجسمي يدخل المستشفى لإجراء جراحة طارئة ويكشف تفاصيل حالته الصحية

صالح الجسمي الإعلامي الإماراتي شقيق المطرب حسين الجسمي، أعلن قبل ساعات عن دخوله إلى المستشفى، منذ أمس الإثنين، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية، استدعت نقله على الفور، ليستعد لإجراء عملية جراحية.

شقيق حسين الجسمي يدخل المستشفى

صالح الجسمي الإعلامي الإماراتي نشر عبر حسابه على تويتر، تغريدة كشف فيها عن تطورات حالته الصحية، وأكد أنه بانتظار إجراء جراحة قسطرة بالدماغ، غدًا الأربعاء، حيث تسبب في إثارة قلق متابعيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

صالح الجسمي يعتذر للجمهور

وكتب صالح الجسمي: "أعزائي.. أعتذر عن الظهور لفترة في السوشيال ميديا حيث أمر بظرف صحي استدعى دخولي للمستشفى منذ ليل أمس وبانتظار عمل قسطرة للدماغ غدًا.. دعواتكم.. جميعكم نحب"، لكنه لم يكشف الأعراض التي عانى منها مؤخرًا، وهل سيخضع للعملية بشكل مفاجئ، أم أنه أمر تم الترتيب له منذ فترة؟

وتلقى صالح الجسمي دعم قطاع كبير من متابعيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل وطالبوه بأن يطمئنهم باستمرار على حالته الصحية عقب إجراء العملية الجراحية التي من المقرر أن يخضع لها غدًا، من جانبه لم يعلق المطرب حسين الجسمي حتى الآن، على ما تعرض له شقيقه.

صالح الجسمي يساند منى السابر ضد ابنتها حلا الترك

في سياق آخر، كان صالح الجسمي، قد شن هجوماً حادًا على الفنانة البحرينية حلا الترك ودافع عن والدتها السيدة منى السابر بعد الحكم الصادر بسجنها لمدة عام مع النفاذ، بسبب اتهامها بالاستيلاء على مبلغ مالي من ابنتها، حيث نشر مقطع فيديو على تويتر، وقال فيه: "أحزنني وآلمني الحكم اللي صدر بحق الأخت منى السابر، في القضية اللي رفعتها عليها بنتها ضناها، بنتها الوحيدة، تخيلوا بنَية ترفع على أمها قضية وعشان شو فلوس".

وأضاف: "كارثة لما تكون بنت ترفع قضية على أمها وتحبسها بسبب فلوس، وأقول للبنت كيف يهنأ لك طعامك؟ كيف يهنأ لك نومك ويومك، وأنتي مجرجرة أمك في المحاكم وعليها حكم بالحبس.. وأقول للشامتين اللي يستهزئون ويرقصون وفرحانين بالخروج من السجن، تراكم طالعين من قضية قذرة وأقول لرأس الحرباء لا تفرحين يومك قريب"، في إشارة منه إلى الفنانة دنيا بطمة زوجة والد حلا الترك.