باسم ياخور يستعيد ذكرياته بجولة في "ضيعة ضايعة"..لقطات مؤثرة ورهبة على قبر نضال سيجري

باسم ياخور عاد الى ذكريات ما قبل 11 عاماً مسترجعاً أجواء المسلسل الشهير "ضيعة ضايعة" من خلال زيارته الميدانية لموقع ضيعة "أم الطنافس الفوقا" التي تم فيها تصوير المسلسل، ورافقه بالجولة عدد من أبطال العمل الذين بدورهم استعادوا الكثير من ذكرياتهم المؤثرة، كما توقفوا عند قبر الراحل نضال سيجري أحد ابطال العمل الرئيسين... فما الذي تغيّر بقرية "ام الطنافس" بعد مررو 11 عاماً من عرض العمل؟.

باسم ياخور يستعيد ذكرياته بجولة في "ضيعة ضايعة"

إذاً، بعد 11 عاماً من عرض العمل الكوميدي الساخر "ضيعة ضايعة" والذي حقق نجاحا مبهرا حينها وما يزال في ذاكرة الجمهور الى جانب بكونه يُعرض دائما على الفضائيات، قرر النجم السوري باسم ياخور استعادة ذكرياته وحنينه لـقرية "أم الطنافس الفوقا" التي صوّر فيها المسلسل مصطحباً عدد من ابطال العمل وبينهم الممثل عبد الله شيخ خميس الذي لعب دور صالح صاحب الدكان، وتولاي هارون التي لعبت دور ديبة، زوجة جوده أبو خميس، والممثل جرجس جبارة.

ونشر باسم ياخور اجواء الزيارة على قناته على يوتيوب وقد تجاوزت مشاهدات الفيديو اكثر من مليون مشاهدة، وجاء تحت عنوان "ضيعة ضايعة... رحلة في الذاكرة".

رهبة امام قبر نضال سيجري

النجم السوري جال على بعض المواقع الأساسية للضيعة في المسلسل، مستعرضا ما حل بها من تغييرات خاصة بعد الحرب السورية، وتوقف مع عبد الله شيخ خميس وتولاي هارون عند المنازل التي تم فيها التصوير وبعض الدكاكين، فإسترجع الثلاثي ذكرياتهم الجميلة التي تخللتها الكثير من المواقف الطريفة، مع توجيهم تحية لأحد ابطال العمل الراحل نضال سيجري الذي توفي قبل سنوات بمرض السرطان

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باسم ياخور زار ايضا مع ابطال العمل قبر الراحل نضال سيجري الذي توفي عام 2013 بعد اصابته بالسرطان وأشادوا بدوره المهم في العمل مؤكدين بأنه كان من أحد أعمدة نجاح مسلسل "ضيعة ضايعة"، وسيطرت الرهبة على الجميع لدقائق قبل ان يضعوا باقة ورود على قبر الراحل..

باسم ياخور لفت الى أنه كان يحبذ تواجد جميع ابطال العمل ضمن هذه الزيارة الميدانية لكن الظروف حالت دون ذلك.

مسلسل "ضيعة ضايعة" شارك فيه نخبة من نجوم سوريا كالفنان الفقيد نضال سيرج بدور أسعد خرشو وزهير رمضان بدور "المختار أبو جميل" ومحمد حداقي بدور "أبو شملة"، والفنانة آمال سعد الدين " بديعة"، وتولاي هارون بدور ديبة، وتم تقديم العمل على مدار موسمين، وتناول الحياة الريفية البسيطة لأهالي قرية "ام الطنافس الفوقا" بطريقة كوميدية.