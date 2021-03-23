فيديو مشاعل الشحي توضح تطورات حالتها الصحية: "قد أخضع لجراحة جديدة"

مشاعل الشحي الفنانة الإماراتية كشفت عن تطورات حالتها الصحية مؤخرًا وأكدت أنها من المقرر أن تخضع لعدة فحوصات من أجل معرفة ما إذا كان النزيف الذي يتواجد داخل العمود الفقري قد توقف أم لازال مستمرا، وهو ما سوف يحسم إمكانية خضوعها لجراحة جديدة أم لا.

تطورات حالة مشاعل الشحي

وشاركت مشاعل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستعد للخضوع للآشعة كما كشفت عن تفاصيل مرضها الذي عانت منه قبل أسابيع، وقالت: "فكرت اللي فيني تعب عادي إلى أن اكتشفت ان فيني نزيف داخلي في العمود الفقري.. تعبت وايد لدرجة ان ما أقدر أمشي".

هل تخضع مشاعل الشحي لجراحة جديدة؟

وتابعت: "سحبت كل تقاريري الطبية ورحت لمستشفى كليفلاند كلينك في أبو ظبي ولما وصلت هناك قالوا لي لازم يسوون لي عمليتين في أسرع وقت.. خلصت من العملية الأخيرة والآن أتعالج علاج طبيعي ووظيفي.. والله أنعم علي عمر جديد أعيشه والحمد لله على هذه النعمة"، وتمنت مشاعل أن تظهر نتيجة الفحوصات التي أجرتها، وتكون جيدة حتى لا تضطر لإجراء جراحة جديدة.

وكانت مشاعل الشحي قد نشرت صورة لها من داخل المستشفى وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية في العمود الفقري قبل حوالي أسبوعين، حيث أكدت أنها تعرضت لنزيف داخلي فيه ولم يتم الكشف عن أسبابه، لكنها أوضحت أن حالتها الصحية باتت مستقرة عقب خروجها من العمليات، وأكدت أنها في تحسن مستمر في الساعات الأخيرة.

مشاعل الشحي في المستشفى

كذلك أوضحت مشاعل الشحي سبب النزيف الذي تعرضت له وتسبب في عدم قدرتها على امشي، وذلك بعد حديثها مع الطبيب المعالج الذي أكد أنها قد تكون تعرضت لحادث قوي او حملت بعض الأشياء الثقيلة، وتمنت مشاعل الشحي ألا يتعرض أحد لما تعرضت لها بسبب المعاناة التي تشعر بها بعد خضوعها للعملية فكتبت: "النزيف اللي صار لي والله ما اعرف من شو لكن الدكتور قال لي من ثلاث أشياء يا حادث قوي أو مضروبة او شايلة أغراض ثقيلة، انتبهو على نفسكم من هذول الشغلات والله لا يحط أحد مكاني ويجرب هذه المعاناة اللي حسيت بها".

وكانت مشاعل الشحي قد أثارت الجدل بعدما نشرت صورها عقب خروجها من العمليات وظهرت فيها على سرير المرض وبجانبها زوجها أحمد خميس، وعلقت قائلة: "الحمد لله طلعت من العملية.. سويت عمليتين لأن كان فيني نزيف داخلي في العمود الفقري .. والله انعم علي عمر جديد اعيشه.. والمرحلة الجاية، راح ابتدئ بالعلاج الطبيعي عشان ارجع امشي .. دعواتكم".

في سياق آخر فإن مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس منذ عودتهما بعد الانفصال ينشر كل منهما العديد من الصور والفيديوهات التي تجمعهما في العديد من المناسبات المختلفة والتي كان من بينها احتفالهما بعيد ميلاد أحمد خميس، حيث نشرت مشاعل الشحي صورة مع زوجها عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: "الله يديم افراحنا يارب ولا يغيرنا على بعض . البارحة كان يوم ميلاد زوجي والحمد لله كان مثل ما تخيلت وأكثر".