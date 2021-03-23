ما بين الضرب والفضح على السوشيال ميديا .. هكذا تصرفت النجمات بعد تعرضهن للتحرش

حرصت عدد من النجمات خلال الأشهر الماضية على التعامل بجرأة أكثر مع محاولات التحرش اللاتي تعرضن لها، حيث قررن الكشف عن تفاصيلها من أجل تشجيع المتابعات لهن من النساء على مواجهة التحرش بشجاعة وأخذ حقوقهن، كما كشفت عدد من النجمات عن رد فعلهن بعد تعرضهن للتحرش، فبعضهن قررن ضرب من حاولوا إيذائهن والبعض الآخر قرر فضح هؤلاء المتحرشين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هنا الزاهد

من أبرز النجمات اللاتي تعرضن للتحرش كانت هنا الزاهد التي وثقت لحظة تعرضها للتحرش والمضايقات من أحد السائقين بسيارة نصف نقل أثناء قيادتها سيارتها، موضحة أن السائق وأصدقاؤه استمروا لمدة 5 دقائق فى توجيه كلمات سيئة لها وهربوا فور قيامها تسجيل الواقعة بكاميرا هاتفها، ولفتت هنا أنها صدمت من رد فعل زوجها الفنان أحمد فهمي، الذي عبر عن إعجابه بتصرفها، فيما أكدت أن الشرطة ألقت القبض على من تحرشوا بها.

رانيا يوسف

قالت الفنانة رانيا يوسف، في أكثر من لقاء إعلامي إنها تعرضت للتحرش دوت الخليج وابنتها مما جعلها تخشى الأماكن المزدحمة بالناس، وشعرت بالذنب من عدم تمكنها من حماية ابنتها، إلا أنها قررت بعد ذلك فضح كل المتحرشين بها عبر السوشيال ميديا، ونشر صورهم وتفاصيل حساباتهم، ورأت ضرورة تضامن السيدات مع بعضهن في هذه المسألة.

دينا الشربيني

الفنانة دينا الشربيني أكدت على تعرضها للتحرش وأوضحت خلال لقاء تلفزيوني أنها شعرت بيد شخص تقترب منها خلال تواجدها في منطقة العجمي، مؤكدة إنها استطاعت الإمساك بهذا الشاب، وأضافت: "جريت وراه وفرجت عليه الشارع كله.. أنا مابسكتش في الحاجات دي".

وفاء عامر

الفنانة المصرية وفاء عامر نشرت عبر حسابها على فيسبوك، صورة كشفت من خلالها تعرضها للتحرش مؤخرًا، حيث أظهرت الصورة أرقام سيارة تخص سائق تسبب في إزعاجها دون أن تتحدث عن تفاصيل ما جرى لها، أو المضايقات التي تعرضت لها.

أيتن عامر، شقيقة النجمة المصرية قررت التضامن مع شقيقتها وطالبتها بتقديم بلاغ رسمي ضده، وعلقت على الصورة قائلة: "محضر برقم العربية"، وهي النصيحة نفسها التي شجعها البعض على الإقدام عليها.

شيرين عبد الوهاب

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الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب كشفت خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني عن قصتها مع التحرش، وأكدت أنها تعرضت كثيرًا للتحرش، وكانت ردود فعلها تتنوع ما بين الصفع على الوجه أو الركل بالقدم، كما وجهت نصيحة لكل ضحايا التحرش، أن يدافعن عن أنفسهن بضرب من يعتدي عليهن بأحذيتهن، لأنها تسبب ألما شديدا.

يسرا اللوزي

الفنانة المصرية يسرا اللوزي، كشفت كذلك عن تعرضها للتحرش أثناء سيرها في منطقة وسط القاهرة، وقالت: "فوجئت برجل كبير في السن يجلس في سيارة وبجواره ابنه يتحرّش بي لفظيا، ورغم أنني حاولت تجاهله إلا أنه واصل كلامه، وهو ما استفزني، وأثار غضبي فكسرت فانوس سيارته بعد أن وجهت له ركلات بقدمي".

منة فضالي

الممثلة المصرية منة فضالي أعلنت أيضًا عن تعرضها للتحرش أثناء تواجدها بمنطقة حدائق الأهرام، وكشفت أنها فوجئت بشخص يحاول إدخالها بالقوة إلى التوك توك الخاص به، لكنها ضربته عندما اقترب منها، فهرب بعدها.