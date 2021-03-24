لحظات طريفة ورومانسية.. هكذا يساند أحمد فهمي زوجته هنا الزاهد في العزل الصحي

هنا الزاهد نشرت عدة صور وفيديوهات جديدة لها من العزل المنزلي، بعد أيام من إصابتها بفيروس كورونا، وكشفت عن الطريقة الطريفة التي يساندها بها زوجها أحمد فهمي في المنزل.

لحظات رومانسية بين أحمد فهمي وهنا الزاهد رغم العزل الصحي

وشاركت الفنانة هنا الزاهد الجمهور لحظات جديدة لها من العزل المنزلي، وكشفت عن طريقة زوجها أحمد فهمي في مساندتها ودعمها في العزل، ونشرت فيديو لهما في حديقة منزلهما، وقالت إنها قررت الخروج لأول مرة إلى الحديقة بسبب شعورها بالملل في العزل، ووجدت زوجها أحمد فهمي بجانبها يحاول التخفيف عنها بممارسة كرة القدم معها في الحديقة.

تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد بعد إصابتها بكورونا

ونشر الفنان أحمد فهمي صورة له وهو يقف خلف زوجته هنا الزاهد في المنزل، أثناء تواجدها في العزل الصحي، وعلق على الصورة قائلاً:" الحب في زمن الكورونا"، ولاقت الصورة تفاعل كبير من الجمهور، خاصة بسبب اعجابهم بالطريقة المرحة والطريفة التي يساند بها أحمد فهمي زوجته في العزل المنزلي، بالإضافة إلى رومانسيتهما على مواقع التواصل.

وكانت هنا الزاهد قد نشرت فيديو منذ أيام كشفت به عن تفاصيل حالتها الصحية بعد فترة من إصابتها بكورونا، وقالت إنها بخير ووجهت الشكر لكل من سأل عنها في العزل، وقالت إنها تشعر بأعراض خفيفة مثل ضيق تنفس وزيادة في ضربات القلب، ووجهت نصيحة للجمهور بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وارتداء الكمامات، لأنها وقعت في الخطأ مؤخراً ولم تلتزم كثيراً بارتداء الكمامة.

أعمال هنا الزاهد في 2021

وتوقفت هنا الزاهد عن تصوير دورها في مسلسل "النمر" مع محمد إمام بسبب إصابتها بفيروس كورونا أثناء التصوير، وأصيب أيضاً زميلها الفنان أحمد خالد صالح أثناء تصوير العمل، وتنتظر هنا الزاهد شفائها من الفيروس للعودة إلى التصوير من أجل اللحاق بموسم رمضان 2021، ويشارك في العمل مجموعة من النجوم مثل نرمين الفقي ومحمد ثروت ومحمد رياض وغيرهم، ويعرض لهنا الزاهد حالياً حلقات مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" والذي يعتبر البطولة الدرامية الأولى في مسيرتها.