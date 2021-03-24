كشفت تقارير إخبارية عالمية خبر وفاة الفنان الأمريكي جورج سيجال، عن عمر يناهز 87 عامًا، والذي تم ترشيحه لنيل جائزة الأوسكار لأحسن ممثل مساعد.
جدير بالذكر أن جورج سيجال، ولد في 13 فبراير عام 1934، وتوفي ليلة أمس الثلاثاء 23 مارس 2021، في سانتا روسا ولاية كاليفورنيا، هو عازف بانجو وممثل مسرح وسينما ودراما، وأيضًا مؤدي أصوات، وعضو في الأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب.
اشتهر سيجال بمناوشاته مع ريتشارد بيرتون في فيلم (هو إيز افريد اوف فرجينيا وولف) "من يخاف فرجينيا وولف" وبحبه لجليندا جاكسون في فيلم (أتاتش اوف كلاس) "لمسة رقي" كما انتزع الضحكات في مسلسل السيت كوم (ذا جولدبرجز) "عائلة جولدبرج".
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