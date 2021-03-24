شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة الرقص الشرقي.. نزفت بغزارة في مشهد ساخن واعتزلت فوراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأربعاء 24 مارس 2021 08:39 صباحاً - تعتمد بعض الأفلام السينمائية على تواجد بعض مشاهد القبلات بين البطل والبطلة، والتي يتضمنها السيناريو في أحيان كثيرة لما تتطلبه الحبكة الدرامية، خاصة وأن بعضها يكون له تأثير قوي، في قصة الفيلم، وكذلك لم تخلْ أفلام “أحمد زكي”، من تلك المشاهد، ولكن عديد من بطلات أعماله اشتكيّن من اندماجه خلال تأدية تلك المشاهد.

شارك “أحمد زكي”، الفنانة “يسرا”، بطولة فيلم “درب الهوى”، وبعد عرضه عام 1983، صرحت الأخيرة في لقاء تليفزيوني لها، أنه خلال تمثيلهما لمشهد القبلة اندمج “أحمد زكي”، وكانت القبلة عنيفة جدًا من جانبه، بحسب قولها.

مشهد آخر جمع الراحل أحمد زكي بالراقصة “دينا”، في فيلم “استاكوزا”، من اخراج “ايناس الدغيدي”، وتضمن الفيلم مشهد قبلة جمعت بينهما، فقلت دينا في برنامج ((الحكم))، إن قبلة أحمد زكي كانت عنيفة جدًا حتى أنها بسببها نزفت من شفتها السفلية، مؤكدة أن القبلات التي يتم تأديتها في الأفلام تكون حقيقية، ولذا أكدت الراقصة “دينا”، أنه بسبب ذلك اعتزلت تأدية أي مشاهد أخرى تتضمن تأدية قبلات خلالها.

وقدم أحمد زكي 56 فيلما، وتقديرا لهذه الأعمال وبالتحديد في عام 1996 خلال الاحتفال بمئوية السينما العالمية فقد اختار السينمائيون ستة أفلام قام ببطولتها أو قد شارك فيها ضمن قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية، كما حصل الراحل على عدة جوائز وتكريمات من بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990 ومهرجان الإسكندرية عام 1989.

وتوفي أحمد زكي بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، وهو لم ينته من استكمال باقي تصوير فيلم “حليم” الذي كان آخر أفلامه، وقد تم عرض الفيلم بعد وفاته عام 2006.