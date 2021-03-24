روبى تتصدر توب أنغامي بأغنية حتة تانية

تصدرت اغنية حتة تانية للمطربة روبى تريند رقم 1 عبر تطبيق أنغامى. والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وتقول كلمات الأغنية: وتعاونت روبي في الالبوم مع الموزع احمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفي حسن وتوما وأمين ومحمد يحيي وبلال سرور وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وأحمد عادل ونادر نور وصابر كمال وجيزو وأحمد مرزوق.

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