اليوم.. نجمة الجماهير نادية الجندى تحتفل بعيد ميلادها

تحتفل اليوم الأربعاء، النجمة نادية الجندى، بعيد ميلادها حيث أنها من مواليد 24 مارس، ويلقبها الجميع بـ"نجمة الجماهير" واكتسبت هذا اللقب لمشوارها الناجح الذى بدأته منذ الصغر، حيث قدمت العديد من الأعمال السينمائية الناجحة نافست بها كبارالنجوم بالإضافة إلى أنها من الفنانات القلائل اللاتى جسدن بطولات نسائية ناجحة فى السينما.

فازت نادية الجندى بجائزة ملكة جمال الإسكندرية التي نظمتها مجلة الجيل وعمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً كان أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم جميلة عام 1959، بعدها شاركت بأدوار أكبر قليلاً في أفلام مثل "الخائنة، صغيرة على الحب، مراتي مجنونة مجنونة".

في عام 1973 قامت ببطولة المسلسل التلفزيوني (الدوامة)، وفي العام التالي قامت بأول بطولة سينمائية لها بفيلم (بمبة كشر) والذي حققت من خلاله نجومية واسعة، شاركت بعدها في عدة أفلام حتى عام 1980 الذي قامت فيه ببطولة فيلم الباطنية والذي جعلها إحدى أهم نجمات حقبة الثمانينات، وبيعت الأفلام باسمها ولقبها نجمة الجماهير" ومن أهم أفلامها في تلك الفترة وكالة البلح، خمسة باب، جبروت امرأة، شهد الملكة، الضائعة، الإرهاب.

قدمت أيضا مزيدا من الأفلام التي حققت إيرادات كبيرة أثناء عرضها بدور العرض، مثل "مهمة في تل أبيب، حكمت فهمي، امرأة هزت عرش مصر، اغتيال، 48 ساعة في إسرائيل"، كما قدمت مسلسلات عديدة منها "مشوار امرأة، من أطلق الرصاص علي هند علام، ملكة في المنفى".