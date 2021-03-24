مسلسل ”نسل الاغراب” يحدث جدلا بعد طرح البرومو الرسمي

طرحت أسرة مسلسل " نسل الأغراب " خلال الساعات الماضية البرومو الرسمى للمسلسل، المقرر عرضه فى رمضان 2021 . وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعى من البوستر الرسمى للمسلسل ، والذى تصدره النجمان أحمد السقا والفنان أمير كرارة . وكتب تامر مرسى، عبر حسابه بموقع فيس بوك: " نسل_الاغراب ..حصريًا على اون رمضان_٢٠٢١ ان شاء الله ..سينرچي المتحدة". مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

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