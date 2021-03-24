حسين فهمي يحتفل بعيد ميلاده الـ81 مع زوجته وشقيقه مصطفى.. بالصور

حسين فهمي خطف الأنظار في أحدث ظهور له أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ81 بحضور زوجته، وشقيقه مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى.

احتفال عائلي بعيد ميلاد حسين فهمي الـ81

ونشرت فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، صوراً على حسابها بانستقرام من حفل عيد ميلاد الفنان حسين فهمي، وذلك بحضور زوجة الأخير، وعلقت على صور عيد الميلاد برسالة من زوجها مصطفى فهمي إلى شقيقه والتي قال بها:" عيد ميلاد سعيد يا أخي الحبيب حسين، عقبال مية سنة مني ومن فاتن"، وشاركت فاتن موسى لحظات احتفالهم بعيد ميلاد حسين فهمي ووجهت التهئنة إليه.

النجوم يهنئون حسين فهمي بعيد ميلاده

وتفاعل الجمهور والنجوم مع أحدث ظهور للفنان حسين فهمي في عيد ميلاده الـ81، واعجبوا بطريقته العائلية في الاحتفال بعيد ميلاده، ووجه عدد من النجوم رسائل التهنئة إليه في تعليقاتهم على الصور ومنهم الفنانة نادية الجندي التي هنأته قائلة:" كل سنة وصديقي العزيز حسين طيب، وبخير عقبال ميه سنة في صحة ونجاح يارب"، وعلقت المذيعة بوسي شلبي قائلة:" كل سنة والواد التقيل طيب".

أحدث ظهور للفنان حسين فهمي في عيد ميلاده

وخطف الفنان حسين فهمي الأنظار بظهوره الأخير على مواقع التواصل في حفل عيد ميلاده، وشارك الجمهور في توجيه رسائل التهنئة إليه عبر مواقع التواصل، ويغيب الفنان حسين فهمي فنياً منذ تقديمه مسلسل "خط ساخن" مع سلاف فواخرجي في العام الماضي، وفيلم "الكويسين" في 2018، وينتظر المشاركة هذا العام في عدة أعمال فنية جديدة ومن بينها فيلم "فارس" مع أحمد زاهر وإيمان العاصي ومي سليم وعدد من النجوم، ويرتبط بعدة مشاريع فنية أخرى مثل فيلم "الكاهن" ومسلسل "السر" و"بالحب هنعدي" مع سميرة أحمد وغيرها.

وكان آخر ظهور إعلامي للفنان حسين فهمي في نهاية العام الماضي في برنامجي "السيرة" و"أبلة فاهيتا"، وكشف في لقائه الأخير عدة معلومات عن حياته الشخصية والأسرية ومنها أن لديه 3 أبناء هم محمود ونائلة ومنة الله، وأن والدته درست في كلية الآداب، بينما والده درس العلوم السياسية في العاصمة الفرنسية باريس، وأكد حسين فهمي أنه التحاق بكلية الحقوق وذلك قبل أن يبدأ مشوراه الفني، وأوضح أن السبب في ذلك يعود إلى رغبة أسرته في دراسته هذا المجال لكنه لم يكن يحبه، ولذلك لم يستمر فيها أكثر من عامين وترك الكلية من أجل أن يلتحق بمعهد السينما ويبدأ مشوراه الفني.