نشوى مصطفى تكشف لـ"دوت الخليج" سبب غيابها عن الدراما المصرية منذ 8 سنوات

نشوى مصطفى شاركت في السنوات الماضية في العديد من الأعمال الخليجية في وقت ابتعدت فيه عن الأعمال الدرامية المصرية على الرغم من مسيرتها الطويلة وتقديمها لمجموعة كبيرة من الأعمال مع كبار نجوم الدراما.

سبب عدم مشاركة نشوى مصطفى في الدراما المصرية منذ سنوات

نشوى مصطفى كشفت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن مشاركتها المستمرة في الأعمال الدرامية الخليجية وأنها تقدم عمل كل عام، لكنها تحدثت كذلك عن استغرابها من عدم المشاركة في أعمال مصرية جديدة خلال السنوات الماضية حيث أوضحت أنها منذ 8 سنوات وهي تغيب عن الدراما المصرية بسبب نوعية الأعمال التي تقدم لها والتي تجدها نشوى مصطفى لا تناسب تاريخها الطويل فقالت: "بالنسبة للأعمال الخليجية فأشارك تقريبا بمسلسل درامي كل عام، لكن أغيب عن الدراما المصرية منذ 8 سنوات واتمنى أن اعود وأشارك، الحمدلله لقد عملت مع كبار النجوم في مصر بداية من الفنانة فاتن حمامة، ونور الشريف، ويسرا، وصلاح ذو الفقار، وسناء جميل، وعبدالله غيث، ومحمود عبدالعزيز، وحققت نجاحات طيبة ولا أريد أن اقل عنها، وللأسف بعض ما يعرض علي من أعمال هو أقل مما استحقه".

نشوى مصطفى: "الدراما الخليجية شهدت تطورا كبيرا"

نشوى مصطفى أشادت كذلك بالدراما الخليجية والتطور الكبير الذي تشهده خلال السنوات الأخيرة، كما أشارت إلى عملها في معظم دول الخليج، وأكدت أن الدراما الإماراتية تسابق الزمن في تطورها وأنها باتت تستعين بأفضل العناصر من أجل تقديم أعمال تنافس على المستوى العربي فقالت نشوى مصطفى: "الدراما الخليجية قوية جدا بتاريخها وكان لي نصيب أن اشارك في العديد من الأعمال الخليجية من الكويت والبحرين، والسعودية واليمن، وفي الإمارات الحبيبة يوجد تطور كبير على كافة المستويات، فهم متطورون علم وفن بل وصلوا للفضاء، فالإمارات تسابق الزمن في كل شيء من أجل التنافس على المستوى الدرامي، ويعود الفضل إلى الأفكار الخاصة بالشباب، والسعي الدائم لتنفيذ الأعمال بأفضل العناصر".

نشوى مصطفى بطلة مسلسل إماراتي جديد

نشوى مصطفى بدأت خلال الأسابيع الماضية في تصوير المسلسل الإماراتي "اللي نحبهم" والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان القادم، وتجسد نشوى مصطفى شخصية فتحية وهي سيدة مصرية مقيمة في الإمارات ومتزوجة من شخص إماراتي ولديها ابنة، تمتلك أعمال هناك لكنها تتعرض لعملية نصب بسبب عدم دراستها لهذه الأعمال التي تشرف عليها وتفقد كل أموالها، ومن المنتظر أن تنتهى النجمة المصرية من تصوير دورها قبل بداية شهر رمضان القادم.

"اللي نحبهم" مسلسل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان أحمد الجسمي، فاطمة الحوسني، وعائشة عبدالرحمن، وجمعة علي، ومروان عبدالله، ومرعي الحليان، وماجد الجسمي، ومحمد جمعة، والعمل من تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو.