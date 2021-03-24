بنات أحمد زاهر يخطفن الأنظار بعفويتهن

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ملك في الصورة من المنزل مع أخواتها الصغار وعلقت على الصورة قائلة: "إخواتي".

وتشارك ملك أحمد زاهر في مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، بالإضافة إلى كل من مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.

كانت الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى انتهت من تصوير عدد من مشاهدها داخل أحداث العمل قبل ان تتوفى ، حيث لم يمهلها القدر ان تستكمل باقي مشاهدها.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد زاهر يقوم ببطولة فيلم جديد بعنوان "فارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أكشن تشويقي.