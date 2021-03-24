شاهد.. روجينا تروج لمسلسلها”بنت السلطان” عبر انستجرام

نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسل " بنت السلطان "، برفقة النجم أحمد مجدى ،وذلك عبر حسابها الشخصى عبر موقع انستجرام .

وعلقت روجينا على الصورة قائلًا:"شربات محلى محطوط على كريمة الطيبة الذوق الاحترام التمثيل الجامدالجدعنة حب زميلة الشطارة (احمد مجدى)سلامتك يعمررررررررررررى".

يذكر أن مسلسل «بنت السلطان» يشارك فيه نخبة من النجوم، وهم روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، حسن أبوالروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومى فؤاد، سوسن بدر وآخرين وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين ومن سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداث مسلسل «بنت السلطان» في إطار شعبي، يتخلله العديد من الأحداث المشوقة للجمهور الذى تتعدد أماكن تصويره فى أكثر من محافظة، من بينها محافظات القاهرة، بني سويف، قنا، الإسكندرية وغيرها.