محافظ الفيوم يكرم فريق عمل المتفائل من إنتاج المسرح القومي

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مساء أمس الثلاثاء الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، وفريق عمل عرض " المتفائل من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح ، وذلك تقديرا للمجهود الكبير المبذول في تقديم عرض المتفائل بالمحافظة

جاء ذلك عقب حضوره عرض "المتفائل "و الذي يقدم حاليا على مسرح قصر ثقافة الفيوم بالمحافظة وحتى الجمعة المقبل ، وذلك ضمن مشروع مسرح المواجهة و التجوال ، تحت رعاية الفنانة الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ويضع خطته البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، تنفذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي.

أعرب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن سعادته الكبيرة بتقديم العرض بالمحافظة و بمستواه الفني الراقي و رسائل الأمل و التفاؤل التي ارسلها العرض ، و الحضور المتميز من جمهور بالمحافظة .

جدير بالذكر أن عرض " المتفائل " بدأ رحلته مع مشروع المواجهة و التجوال من محافظة الغربية بداية شهر مارس الجاري ، حيث قدم ٥ ليالي عرض بالمجان على قصر ثقافة طنطا، حقق خلالها العرض اقبالا جماهيريا كبيرا ، حيث كانت كل ليالي عرضه كامل العدد ، في إطار الإجراءات الإحترازية لاي أقرتها وزارة الصحة المصرية، و من المقرر ان يقدم العرض خلال شهر مايو المقبل بمحافظتي قنا وأسيوط .

‎تدور أحداث "المتفائل " حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي ، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.