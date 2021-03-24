مي سليم تحتفل بعيد ميلاد أحمد رزق

هنأت الفنانة مي سليم الفنان أحمد رزق بعيد ميلاده الـ45، والذي احتفل به أمس الثلاثاء.

ونشرت مي سليم صورة برفقة النجم احمد رزق وزوجته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت قائلة : "‏Happy birthday "

احتفل امس الفنان أحمد رزق بعيد ميلاده ، إذ أنه من مواليد 23 مارس عام 1976، ويعد واحدًا من أهم الكوميديانات الموجودين على الساحة الفنية.

بدأ حياته الفنية بمسرحية الجميلة والوحشين مع الفنانة ليلى علوي عام 1996 ثم شارك بعدها في فيلم ست الستات عام 1998، ومسلسل الرجل الآخر في العام ذاته لينطلق بعدها في عدد من البطولات السينمائية كان أولها فيلمي علشان ربنا يحبك وفيلم ثقافي.

وكشف رزق انه على الرغم من قيامه ببطولة فيلم علشان ربنا يحبك الا انه لم يفهم العمل ، مؤكدًا انه وافق على الفيلم لأنه كان بمثابة حبل إنقاذ بسبب حالة الإحباط التي كان يمر بها ، مؤكدًا انه لم يندم على العمل .

وتسبب أحمد رزق- بحسب تصريحاته- في غضب كل من بعض أعضاء نقابة التمريض حين قدم مسلسله "إزي الصحة"، وهو الأمر ذاته مع نقابة المرشدين السياحيين بسبب اعتراضهم على مسلسل هيما، مؤكدًا أنه لم يقصد أن يغضبهم .

وتزوج أحمد رزق من سيدة مغربية من خارج الوسط الفني بعد ان تعرف عليها عن طريق إحدى الفنانات المصريات، وأنجب منها ثلاثة أطفال هم عمر ويحيى وحمزة.