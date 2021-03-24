فيديو محمد منير يتحدث عن قراره بعدم الانجاب وسبب عزوفه عن الزواج في "ًصاحبة السعادة"

محمد منير اختتم حلقاته في برنامج "صاحبة السعادة" الليلة، بعد عدة حلقات حل بها ضيفاً في البرنامج وتحدث بها عن أبرز محطات مسيرته الفنية وذكرياته وأسرار حياته.

محمد منير يكشف موقفه من الزواج مجدداً

وتحدث محمد منير في برنامج "ًصاحبة السعادة" عن حياته العاطفية وقال إنه ينتقل بين قلب وقلب، ويعيش حب متنوع ولا يعرف ان يعيش بدون حب مثل حب عائلته، وقال إنه لم يكن متعمد ان يبتعد عن الزواج أو لا بنجب أبناء، ولكنه وجد الزمن يمر به وأصبح في الستينات من عمره، وأشار إلى إنه لم يغلق الباب أمام الزواج وأضاف:"ممكن اتجوز بكرة أو بعده ده نصيب يعني".

محمد منير يتحدث عن حياته العاطفية والأسرية في "ًصاحبة السعادة"

وقال محمد منير إنه يعيش قصص حب كل فترة ولا يغلق الباب، وتحدث عن بعض أسرار حياته الأسرية في البرنامج، وقال إن والدته رحلت في الثمانينات وكان يتمنى ان تراه وهو مطرب مشهور وناجح، وذكر موقفاً في عزائها، وقال إنه جلس بمفرده بعد انتهاء العزاء ووجد نفسه يغني، وأردك لحظتها أن والدته توفيت بالفعل، وأنه حتى في لحظاته الحزينه لا يسعفه سوى الغناء.

تصريحات محمد منير في برنامج "صاحبة السعادة"

وتحدث منير في الأجزاء السابقة من برنامج "صاحبة السعادة" عن حالته الصحية وكشف عن خضوعه لعملية جراحية في الفترة الأخيرة، وذلك بعد فترة من التكتم على حالته الصحية وتأكيد المقربين على مروره بفترة إرهاق فقط، إلا ان منير في تصريحاته أكد خضوعه لعملية جراحية ولكنه لم يكشف تفاصيلها، وطمأن الجمهور على حالته في الفترة الحالية وقال إنه بخير وتجاوز أزمته الصحية.

وتحدث محمد منير عن شقيقاته وأسرته في البرنامج وعن دورهم في حياته، وقال إن شقيقته الصغرى لم تفارقه منذ 3 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية، وأضاف إن وجود أشقائه معه له معنى كبير في حياته، وأشار إلى أن معظم نجوم الفن في مصر زاروه في الفترة الأخيرة، وقال في رسالة للجمهور:"انا بصحة جيدة والحمد لله انا كنت بخير وكلي خير وشفاء وسعادة وبتمنى لكل المرضى الشفاء العاجل يارب".