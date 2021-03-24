رضوى الشربينى تعود لتقديم برنامجها.. الخميس المقبل

أعلنت الإعلامية رضوى الشربينى عن عودتها للشاشة من خلال برنامج "هى وبس" بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوعين بسبب وفاة والدتها.
وتصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، مؤشرات البحث جوجل خلال بعد وفاة والدتها.
وكانت الإعلامية رضوى الشربينى أعلنت وفاة والدتها وكتبت، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".
وتابعت: "ماتت من كنت أكرم من أجلها.. أمى فىً ذمة الله و إنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفيسة".
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