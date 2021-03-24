رانيا فريد شوقي تكشف عن فكرة مسلسل ولاد ناس

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة البوستر الرسمي لمسلسل "ولاد ناس"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت رانيا على الصورة قائلة: "إن شاء الله رمضان 2021 مسلسل ولاد ناس مسلسل اجتماعي يناقش العلاقة بين الآباء والأبناء والمدرسة وأهمية الصحة النفسية لأولادنا ومين المسئول". وجاءت التعليقات كالتالي: - مسلسل هيبقى عائلي جميل - هيكسر الدنيا إن شاء الله - وحشتينا ويشارك فى بطولة مسلسل "ولاد ناس"، عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبري فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخي، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازي، وفريد النقراشي، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدني ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.

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