فيديو نادين نسيب نجيم ترد بقسوة على شائعات ادعائها الإصابة في "انفجار بيروت" وتقلد هيفاء وهبي

نادين نسيب نجيم النجمة اللبنانية حلت ضيفة على برنامج "Carpool Karaoke بالعربي" الذي يعرض عبر شاشة دبي، ويقدمه الإعلامي اللبناني وسام بريدي، وتحدثت نادين عن حياتها الخاصة، وأزمة إصابتها في انفجار مرفأ بيروت.

نادين نجيم ترد بقسوة على شائعات ادعائها الإصابة في انفجار مرفأ بيروت

نادين نسيب نجيم ردت على الشائعات التي لاحقتها منذ انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي، وادعاء البعض أنها استغلت الحادث للخضوع لعملية تجميل في أنفها، وأنها لم تصب في الانفجار، حيث قالت "سخيف الموضوع لأن مين في باله بهذه المرحلة والدنيا قائمة والأطباء كلها مجندين أنفسهم وضلوا يعملوا ليل ونهار من كثرة المصابين".

وأضافت: "غير الضحايا الله يرحم الكل ويشفي كل الجرحى شو هالخبرية البشعة، وعلى مين عم بيحكوا، ليه هو أنا ناقصني تجميل، بيحسسوني اني جزوعة على شو لحقيني بهذه الأخبار وأنا لليوم زعلانة على أنفي وأقضي نصف الوقت الخاص بالمكياج لكي أخفي عيوب أنفي".

نادين نسيب نجيم بعد الطلاق

نادين كشفت أيضًا عن أنه لا يوجد شيء تغير في حياة طفليها هافن وجيوفاني، بعد انفصالها عن والدهما، لافتة إلى أنها حرصت على ألا يشعروا بأن هناك فرق بين حياتهم قبل الانفصال وبعده، وتابعت: "ما في شيء تغير نسير على نفس النظام، وما جعلتهم يشعروا أبدًا بالفرق ولكن فقط أن ماما وبابا كل واحد لديه منزل".

نادين نجيم تقلد هيفاء وهبي

في سياق آخر قلدت نادين نجيم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عند غناء أغنية "يا حياة قلبي"، كما أشادت بزميلتها وقالت عنها: "بحب هيفاء ومهضومة كتير ولها شخصية متفردة وحركاتها مهضومين"، لافتة إلى أنها على استعداد أن تتشارك معها في بطولة عمل فني في حال إذا كانت هناك فكرة جيدة ودور جديد عليها.

الجدير بالذكر أن نادين نسيب نجيم تخوض سباق رمضان 2021، بمسلسل "2020" وهو من الأعمال الدرامية التي تأجل عرضها بسبب أزمة فيروس كورونا والتي بدأت في العام الماضي، حيث كان من المقرر أن يعرض في رمضان 2020، لكن نظرا لأزمة كورونا وعدم قدرة صناع العمل على استكمال تصويره تقرر تأجيله، وعاد صناعه لتصويره في الصيف الماضي وأعلنوا الانتهاء منه، كما كشفوا كذلك عن عرضه في شهر رمضان 2021، ويعد العمل هو الثاني الذي يجمع كل من الفنان قصي خولي والنجمة نادين نسيب نجيم وذلك بعد نجاحهما الكبير في مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض في رمضان 2019.

مسلسل "2020" يشارك في بطولته بجانب نادين وقصي خولي، كل من حسين مقدم وماريتا الحلاني ورولا بقسماتي، وفادي إبراهيم، وكارمن لبس، والعمل من تأليف نادين جابر، وبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر.