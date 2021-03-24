تعليق حزين من ريهام حجاج بعد أنباء انسحاب مخرج ومؤلف مسلسلها الرمضاني "وكل ما نفترق"

ريهام حجاج الفنانة المصرية باتت محل اهتمام عدد من متابعيها منذ مساء أمس الثلاثاء، بعدما تردد أنباء عن انسحاب مخرج ومؤلف مسلسلها الجديد "وكل ما نفترق" من العمل بسبب أزمات معها.

انسحاب مخرج ومؤلف مسلسل ريهام حجاج الجديد من العمل!

ريهام حجاج تردد أنها كانت سببًا في انسحاب المخرج كريم العدل والمؤلف محمد أمين راضي من مسلسل "وكل ما نفترق"، وذلك بسبب تدخلها الدائم في عملهما واعتراضها على كل شيء، وإعادة مونتاج بعض المشاهد من جديد، وهو ما لم يجد ترحيبًا من المؤلف والمخرج فقررا الانسحاب من المسلسل، ليكون مصير العمل مجهولًا.

وازدادت التساؤلات بين متابعي ريهام حجاج، حول مدى إمكانية عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل، بسبب تلك المشاكل التي يتعرض لها، وعدم رضا فريق العمل الأساسي عما يحدث بالكواليس، وبالرغم من أن محمد أمين راضي وكريم العدل لم يعلق أي منهما على ما تم تداوله في الساعات الماضية، إلا أن ريهام حجاج حرصت على التعليق ولكن بشكل غير مباشر.

ريهام حجاج تلمح إلى تعرضها لمؤامرة؟

ريهام حجاج شاركت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينة يبدو أنها قررت من خلالها التلميح إلى أنها تتعرض لأزمة وأن هناك من يحاول التسبب في إفشالها، فكتبت: "يرى الدميم في الجمال تحديًا له والغبي في الذكاء عدوانًا عليه ويشعر ذي الفاحشة في الأخلاق تعريًا له وأسوأهم الفاشل عندما يرى في نجاح الآخرين ازدراء لشخصه وتهديدًا لمحاولة وجوده".

تدوينة ريهام حجاج اعتبرها البعض بمثابة تلميح لما جرى في كواليس مسلسلها الجديد، ولاقت انتشارًا بين متابعيها، الذين تسائلوا عن حقيقة ما جرى وطالبوا فريق عمل المسلسل بتوضيح الأمر وما إذا كان المسلسل سيلحق موسم دراما رمضان رغم الأزمات أم لا.

تفاصيل مسلسل "وكل ما نفترق"

الجدير بالذكر أن ريهام حجاج كانت قد نشرت عبر حسابها الرسمي على انستجرام الفيديو الأول لبرومو مسلسلها الجديد "وكل ما نفترق" والذي أثار حالة من التشويق لدى الجمهور بسبب فكرته والمواقف التي تعرضت لها البطلة، حيث تظهر ريهام حجاج في العمل بعد عودتها من الموت، وتكشف مشاهد البرومو أن البطلة قد توفيت وقامت أسرتها بدفنها لكنها تعود مرة أخرى للحياة في وقت يعيش من حولها حالة من عدم تصديق ما حدث ويؤكد أحد الأبطال أنه قام بدفنها بيده، ويبدأ الجميع في البحث عن إجابة واحدة حول كيفية عودة البطلة "مأمونة" والتي تقدمها الفنانة ريهام حجاج من الموت.

ويشارك في بطولة المسلسل الجديد الذي لم يتم حسم الجدل حوله إلى الآن، مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم الفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة رانيا يوسف، وآيتن عامر، وسلوى خطاب، وأحمد فهمي، طارق عبد العزيز، محمد الشرنوبي، وأحمد صيام، والعمل قصة محمد أمين راضي، ومن إخراج كريم العدل.