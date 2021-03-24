فيديو والدة حلا الترك تكشف المبلغ المطلوب منها لإبنتها ..فهل هو نصف مليون دولار؟

قضية منى السابر وابنتها حلا الترك ما تزال تتفاعل بين المشاهير ورواد السوشيال ميديا، اما في آخر تطوراتها بعد امهال منى السابر فترة شهر لسد المبلغ المتوجب عليها لإبنتها تفادياً لسجنها، كشفت الأولى حقيقة ما يتم تداوله عن أن قيمة المبلغ يوازي حوالي نصف مليون دولار، كما كشفت منى السابر بأن المشاهير ورغم وعودهم بالتبرعات المالية لها، إلا أنها لم تتلقى الى الآن أي تبرعات منهم.

والدة حلا الترك تكشف المبلغ المطلوب منها لإبنتها

منى السابر وفي لقاء لها مع الاعلامي الكويتي حمد قلم عبر انستغرام ، أوضحت ما يتم تداوله عن أن المبلغ المطلوب منها لإبنتها هو نصف مليون دولار وبأنها صرفته على حياة البذخ والرفاهية لها أثناء فترة حضانتها لإبنتها حلا الترك مع طفليها محمد وعبدالله، فنفت على الإطلاق كل هذه الأقاويل.

منى السابر أكدت بأن المبلغ المطلوب هو 20 ألف دينار بحريني وليس 200 ألف دينار كما يتم التداول، مشيرة الى أنه يقارب الـ 53 ألف دولار وليس نصف مليون دولار، موضحة بأنها صرفت هذا المبلغ ابتداء من العام 2019 على أولادها الثلاثة من مصروفات شخصية لهم وإيجار منزل وما يتبعه من ملحقات، في ظل حرمانها توازيا من نفقة طلاقها.

وقالت منى السابر حول هذه القضية لصحيفة "الأيام البحرينية": "ابنتي ذات 19 عاما اتهمتني بتبديد أموالها على مدار الأعوام الماضية التي كانت فيها طفلة تحت حضاتني، رغم أن هذه الأموال صرفت لتدبير أمورنا اليومية وأيضا لنستأجر شقة نسكن فيها أنا وحلا وأخوها الصغير وكانت تعلم بإنفاقي هذه الأموال، وأيضا اضطررنا لاستخدام هذه الأموال لأنني لم أحصل على النفقة الشرعية من طليقي محمد الترك والد حلا".

وردا على التبرعات التي تلقتها من المشاهير، توجهت منى السابر في لقائها مع حمد قلم، بالشكر لكل من ساندها في قضيتها ودعمها، لكنها ألمحت الى أنها لم تتلقى فعلياً أي مبلغ تبرع كبير من هؤلاء المشاهير الى الآن، وأن كل ما وصلها هو مبالغ صغيرة من أشخاص آخرين.

منى السابر تتلقى طعنة من ابنتها حلا الترك

منى السابر لفتت كذلك في حديث لصحيفة الأيام البحرينية بأن جميع الوساطات التي أرسلتها لابنتها للتنازل عن القضية تجنبا لسجنها باءت بالفشل، وإنها لا تملك المبلغ المطلوب.

وكشفت منى السابر عن شعورها بالطعنة من ابنتها اثناء جلسة المحاكمة فقالت "خلال استماع القاضي لكلام ابنتي، قالت حلا جملة جعلت قلبي يتفطر عندما قالت أمي خانت الأمانة. أشعر بألم كبير في قلبي أنا أم ومن وقف ضدي دوت الخليج ابنتي، وهذه طعنة في صدري أتت من أقرب الناس لي".

واختتمت حديثها بتوجيه رسالة لابنتها قالت فيها: "حلا بتمنى أن الله يهديك وترجع لأمك وحضنك الدافي وملجئك الآمن، يا حلا ما راح تعرفي قيمتي إلا بعد ما تفقديني.. وطلبي الأخير منك أن تذكري دائمًا أن من دوت الخليج أمك".

يذكر أن عدد من المشاهير دخلوا على خط أزمة حلا الترك مع والدتها وطلبوا منها التنازل عن القضية مقابل إعادة المال لها أبرزهم مريم حسين وهيا الشعيبي.