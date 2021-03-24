الفنانة اللبنانية يارا في لقاء للإحتفاء بيوم المرأة وإطلاق ولف ستريم WOLF Stream

إحتفاءًا بالشهر الذي يصادف به يوم المرأة العالمي، وبمناسبة اختتام فعاليات مهرجان ألحان؛ المهرجان الأول من نوعه في الوطن العربي والشرق الأوسط لتسليط الضوء على المواهب الصوتية لنساء الوطن العربي وإظهار مواهبهن للعالم من خلال بيئة آمنة، تطل الفنانة اللبنانية يارا بلقاء حصري مع تطبيق الدردشة الصوتية المباشرة WOLF.

اللقاء الخاص مع الفنانة يارا و المقرر عقده في نهاية شهر مارس سيحضره 150 شخص من مستخدمي تطبيق الدردشة الصوتية المباشرة WOLF، بالإضافة لإمكانية 50 شخص لربح دعوة حصرية لحضور اللقاء والمشاركة به من خلال مسابقة سيتم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بولف حيث سيتم إطلاق خاصية "ولف ستريم" WOLF Stream رسمياً! و سيتم عرض اللقاء بخاصية "ولف ستريم" WOLF Stream الحاصلة على براءة الاختراع من خلال رسم متحرك ثلاثي الأبعاد حيث يعرض أفضل المقاطع من الفعاليات الصوتية بطريقة مرئية و حديثة ليبدو كمهرجان حقيقي يحاكي الواقع.

وعبرت الفنانة اللبنانية يارا عن سعادتها بهذا اللقاء و قالت: "سعيدة جدا بهذا اللقاء و متحمسة للتعرف على تطبيق الدردشة الصوتية المباشرة WOLF و التواصل مع مستخدميه للإحتفاء بيوم المرأة العالمي و تشجيع نساء الوطن العربي على مشاركة مواهبهن مع العالم".

تم تصميم مهرجان "ألحان" المقدم من تطبيق WOLF خصيصاً لنساء الشرق الأوسط و الوطن العربي، لفرصة إطلاق مواهبهن للعالم في مجالات متعددة منها الغناء و إلقاء الشعر و الستاند اب كوميدي عن طريق تطبيق يؤمن لهم بيئة آمنة و ممتعة للوصول إلى الشهرة و إمكانية ربح جوائز نقدية قيمة للمشاركات المتأهلة للمرحلة النهائية و جوائز للجمهور و المشجعين بطريقة آمنة و مناسبة للجميع.

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