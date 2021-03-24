فيديو آخر ظهور للفنان الراحل يوسف شعبان في مسلسله المنتظر "ملوك الجدعنة"

يوسف شعبان الفنان الراحل تم طرح برومو آخر أعماله الدرامية قبل قليل وهو مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي شارك في بطولته مع النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

آخر ظهور للفنان يوسف شعبان في عمل فني

برومو مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي تم طرحه عبر قناة MBC مصر على اليوتيوب، ظهر فيه الفنان الراحل يوسف شعبان في مشاهد قليلة، ويبدو أنه يجسد دور أحد المقربين من بطلي العمل داخل المنطقة التي يعيشون فيها، ويعتبر هذا هو العمل الأخير الذي يطل من خلاله النجم الراحل على الجمهور، حيث توفي قبل حوالي شهر قبل أن ينتهي من تصوير مشاهده بالكامل.

عمرو سعد ومصطفى شعبان يسجلان أغنية "ملوك الجدعنة"

من جانبه شارك الفنان مصطفى شعبان جمهوره على انستجرام بمقطع فيديو بصحبة الفنان عمرو سعد، وهما يسجلان أغنية مسلسل "ملوك الجدعنة" وعلق على الفيديو قائلًا: "اصحاب بنسيطر.. احنا الأصل والمصدر والكلام رايح لك يا سرية من سفينة".

كذلك نشر الثنائي بوستر العمل قبل فترة، والذي انفرد به النجمان على صورته، إضافة إلى عدة صور لشخصياتهما في المسلسل، حيث نشر عمرو سعد صورة لشخصيته بالعمل، وكشف عن ملامحها وقال: "أحمد عبد القادر سرية (الشهير بـ سرية) من مسلسل ملوك الجدعنة، للمخرج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، ستايلست دينا نصير، مدير التصوير محمود بشير، المنتج صادق الصباح وأنور الصباح".

معلومات عن مسلسل "ملوك الجدعنة"

فيما يجسد مصطفى شعبان شخصية تدعى أحمد عبد الظاهر الشهير بـ سفينة وتدور قصة العمل حول صديقان يواجهان العديد من المتاعب والصراعات ضد أحد الأشخاص، وهو ما يدخلهما في صراعات معه في أجواء تشويقية وأكشن.

ويشارك في مسلسل "ملوك الجدعنة" عدد من النجوم مثل ياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز وحسن الرداد، وتغير اسم المسلسل مؤخراً من "عش الدبابير" إلى "ملوك الجدعنة"، ويعتبر آخر المسلسلات والأعمال التي شارك بها الفنان الراحل يوسف شعبان، ونشر عمرو سعد مؤخراً صورة لآخر مشاهد الفنان الراحل في المسلسل في لبنان، وهو ما يجعله من الأعمال المنتظرة في رمضان، بجانب عودة الثنائي عمرو سعد ومصطفى شعبان للدراما بعد غيابهما الموسم الماضي.