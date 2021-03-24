علق الفنان عمر كمال ، على الانتقادات التى توجهت له بعد نشر صورة له بصحبة الشيخ مبروك عطية .
وقال الفنان عمر كمال " تصورت صورة وأتشرفت بده مع فضيلة الشيخ مبروك عطية ف لقاء هيتذاع معاه ف رمضان أن شاء الله وحلقة كلها خير وكلام محترم .. كلام الناس وتعليقاتهم حسستني أنه متصور مع يهودى أو كافر أو مرتد ".
واضاف ، " كومنتات ازاى ده يتصور مع ده !! مع أنى مش وحش للدرجة ديه .. زى بالظبط ما خلونى أبطل أفكر أصلى ف المسجد أول ما أخش بحس أنى إنسان منبوذ والناس بتبصلى بصة غريبة لدرجة سمعت واحد بيقول للتانى اقف جمبه انت لاحسن ربنا ميتقبلشى منى صلاة !! "
ومش بقول انى مقطع السجادة أنا زى اى أنسان بيقطع ف الصلاة وبيرجع بس ساعات ببقى حابب ادخل المسجد وفعلا بطلت ده من الناس
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفنان عمر كمال : الناس محسساني إني كافر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.