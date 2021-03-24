الفنان عمر كمال : الناس محسساني إني كافر

علق الفنان عمر كمال ، على الانتقادات التى توجهت له بعد نشر صورة له بصحبة الشيخ مبروك عطية .

وقال الفنان عمر كمال " تصورت صورة وأتشرفت بده مع فضيلة الشيخ مبروك عطية ف لقاء هيتذاع معاه ف رمضان أن شاء الله وحلقة كلها خير وكلام محترم .. كلام الناس وتعليقاتهم حسستني أنه متصور مع يهودى أو كافر أو مرتد ".

واضاف ، " كومنتات ازاى ده يتصور مع ده !! مع أنى مش وحش للدرجة ديه .. زى بالظبط ما خلونى أبطل أفكر أصلى ف المسجد أول ما أخش بحس أنى إنسان منبوذ والناس بتبصلى بصة غريبة لدرجة سمعت واحد بيقول للتانى اقف جمبه انت لاحسن ربنا ميتقبلشى منى صلاة !! "

ومش بقول انى مقطع السجادة أنا زى اى أنسان بيقطع ف الصلاة وبيرجع بس ساعات ببقى حابب ادخل المسجد وفعلا بطلت ده من الناس