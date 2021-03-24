الممثل الأميركي جورج سيغال يفارق الحياة عن عمر ناهز 87 عامًا

كاليفورنيا-العمانية:

غيّب الموت الممثل الأميركي جورج سيغال الذي رُشّح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عام 1967 عن أدائه في فيلم (هوز افريد أوف فيرجينيا وولف)، في كاليفورنيا عن عمر ناهز 87 عامًا، كما ذكرت مجلة (ديدلاين) في هوليوود. وفارق سيغال الحياة أمس الأول الثلاثاء جرّاء (مضاعفات عملية جراحية في القلب)، وفق ما أفادت به زوجته سونيا في بيان نشرته المجلة. وقد وُلِد سيغال في 17 فبراير 1934 في بلدة صغيرة في ولاية نيويورك، وكانت بداياته السينمائية في مطلع ستينات القرن العشرين، وأدى دورًا صغيرًا عام 1962 في (ذي لونغست داي) عن إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.

ويعد (هوز افريد أوف فيرجينيا وولف) أبرز إنجازاته، إذ مثّل فيه إلى جانب عدد من عمالقة السينما كإليزابيث تايلور وريتشارد بيرتون. وتولى أدوار البطولة في أفلام لمخرجين كبار، منها (شيب أوف فولز) لستانلي كرامر عام 1965 و(باي باي بريفرمان) لسيدني لوميت عام 1968. وبلغ عدد الأفلام التي شارك فيها سيغال حتى العام 2010م 50 فيلمًا، وحصل بالإضافة إلى ترشيحه للأوسكار، على جائزة (غولدن غلوب) لأفضل ممثل في فيلم كوميدي عام 1974 عن (إيه تاتش أوف كلاس). وعُرف سيغال أيضًا بأدواره التلفزيونية خصوصًا في المسلسلات الهزلية. ومنذ العام 2013، أدى دور بوبس سولومون في مسلسل (ذي غولدبرغز).