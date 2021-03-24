«كمزار» .. منحوتة الجمال العماني المدهش .. تغنى بها الرحالة والمؤرخون

خصب – العمانية:

منطقة كمزار بمحافظة مسندم من القرى الساحلية التي تقع في أقصى الشمال بالقرب من مضيق هرمز وذكرت من قبل مجموعة من الرحالة والمؤرخين العرب أمثال الحموي والمسعودي. وتتميز قرية كمزار بلهجتها الكمزارية التي لا يتحدثها إلا أهلها لخصوصية لغوية وهي مزيج من عدة لغات أجنبية بينها العربية والفارسية والهندية والبرتغالية إلى جانب البلوشية والإنجليزية والتركية ليعكس هذا التمازج دور كمزار على مدى قرون من الزمن في استقبال العابرين من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق ليستقروا فيها مؤقتا ويغادروها تاركين بعضا من مصطلحاتهم اللغوية التي استقبلها السكان وكوّنوا منها لهجة خاصة بهم لا يتحدثها غيرهم. وحرفة أهل كمزار الرئيسية هي صيد الأسماك وتنشط في فصل الصيف مما جعلهم يتأقلمون مع الوضع لتكون لهم رحلاتهم الصيفية والشتوية التي يقضونها في ولاية خصب ليعودوا بعدها إلى منطقتهم.

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