“من دارنا إلى داركم” سلسلة حفلات موسيقية عبر الأنترنت لدار الأوبرا السلطانية مسقط

مسقط – الوطن:

أعلنت دار الأوبرا السلطانية مسقط امس الأربعاء عن إطلاق مبادرة رقمية جديدة بعنوان (من دارنا إلى داركم)؛ إيذاناً ببدء برنامجٍ فني طويل المدى يقدم الموسيقى الكلاسيكية ذات مستوى عالمي للجماهير العُمانية والدولية العريضة عبر الانترنت، حيث سينطلق الموسم الرقمي المشوّق بسلسلة لثلاث حفلاتٍ مسجلة بعنوان (مسارات عبر الموسيقى الكلاسيكية).

وتستكشف سلسلة الحفلات الرقمية (مسارات عبر الموسيقى الكلاسيكية) مؤلفات الموسيقى الكلاسيكية الغربية الشهيرة، ومزيجٍا من المقطوعات الموسيقية الخفيفة، فضلاً عن عددٍ من المؤلفات الموسيقية الجديدة من المنطقة. وستستهل المبادرة الرقمية بسلسلة من الحفلات على أنغام الأوركسترا السيمفونية السلطانية العُمانية ويليها حفلٌ لأوركسترا مسقط الفيلهارمونية السلطانية بالاشتراك مع فرقة جوقة الأوبرا للمرة الأولى في دار الأوبرا السلطانية مسقط، لتعود الأوركسترا السيمفونية السلطانية العُمانية لتختتم سلسلة الحفلات بحفلٍ موسيقي خاص. وسيقود سلسلة الحفلات الثلاث المايسترو حمدان الشعيلي.

جدير بالذكر بأن حفلات السلسلة الرقمية قد سُجلت مسبقاً على مسرح دار الأوبرا السلطانية مسقط دون حضور الجمهور؛ وذلك تماشياً مع توجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. كما تدعو دار الأوبرا السلطانية مسقط جمهورها لمشاهدة الحفلات من شاشات منازلهم عبر الانترنت خلال التواريخ المحددة لبث الحفلات.

وستُتاح الحفلات حصرياً على موقع دار الأوبرا السلطانية مسقط وعلى قنواتها على منصتي يوتيوب وفيسبوك. كما ستذاع الحفلات عبر الانترنت مساء الأيام التالية: حفل الأوركسترا السيمفونية السلطانية العُمانية في 4 أبريل الساعة 7.30، وحفل أوركسترا مسقط الفيلهارمونية السلطانية في 23 مايو الساعة 7.30، وحفل الأوركسترا السيمفونية السلطانية العُمانية الختامي في 20 يونيو الساعة 7.30.

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