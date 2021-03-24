ذي يزن بن هيثم يدشن اليوم كتاب «النخلة فـي الموروث الثقافـي العماني» ضمن مشروع جمع التاريخ المروي

في ثقافة وفنون 24 مارس,2021

مسقط ــ «الوطن»:

يدشن اليوم بمتحف السيد فيصل بن علي بمقر وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالخوير كتاب (النخلة في الموروث الثقافي العُماني) ، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، ويأتي تدشين الكتاب ضمن مشروع جمع التاريخ المروي الذي أشرفت عليه الوزارة ، ويعتبر كتاب النخلة أحد إصدارات مشروع جمع التاريخ المروي العماني الذي أطلقته الوزارة لتوثيق التاريخ المروي العماني من خلال الرواة إدراكا منها لأهمية الرواية الشفهية في تدوين التاريخ، ويهدف هذا المشروع إلى توثيق المعرفة والمهارات والآداب المرتبطة بالحضارة العمانية وحفظها للأجيال المتعاقبة والتي قد تُفقد مع صيرورة الحياة لفقد العارفين بها، وقد تناول هذا المشروع العديد من المجالات والمفردات الثقافية للمجتمع العماني في العديد من محافظات السلطنة، وقد ساهمت البرامج التي تم تنفيذها في هذا المشروع، في دعم الحراك الفكري والبحثي وفي إثراء المكتبة بالعديد من الدراسات حول مفردات الثقافة العمانية، كما دأبت الوزارة على تنفيذ هذه البرامج من خلال الباحثين العمانيين وأتاحت لهم الفرصة لتقديم اعمالهم وأبحاثهم في هذا المجال.

كتاب (النخلة في الموروث الثقافي العُماني) يأتي في مجلدين من إعداد الدكتور مسعود الحضرمي وأحمد العزيزي، تحوي صفحاته العديد من التعريفات والأبواب كذكر النخلة في القرآن الكريم وأهميتها في تاريخ العديد من الحضارات والأمم، وحضورها في الشعر العُماني والأمثال الشعبية، إضافة إلى المراحل التي تمر فيها النخلة وثمارها، كما يحتوي الكتاب على الفوائد التي تجنى من النخلة كتخزين التمور لإنتاج الدبس وأيضا المنتوجات التي تنتج من النخلة كالمنتجات السعفية.

وقد نفذت الوزارة مجموعة من المشاريع في هذا البرنامج منذ انطلاقته حيث كان باكورة هذه المشاريع مشروع جمع التاريخ المروي في ولايات سمائل وقريات كما تم تنفيذ مشروع جمع التاريخ المروي في ولايات محافظة جنوب الباطنة، من خلال توثيق ثلاثة محاور هي الآدب الشعبي والمعتقد الشعبي والفنون الشعبية وصدر في ستة مجلدات.

وفي مجال التاريخ البحري نفذت الوزارة مشروعا لتوثيق التاريخ البحري المروي لولاية صور، ومشروعا لتوثيق التاريخ المروي للتعليم في نزوى والحياة الاجتماعية والاقتصادية لولاية مسقط، ومن ضمن المشاريع في هذا البرنامج كذلك مشروع توثيق توزيع مياه الافلاج عند العمانيين ومشروع جمع التاريخ المروي حياة البادية، وقد صدرت كتب توثق لهذه المشاريع.

وبجانب هذا المشروع نفذت الوزارة برنامجاً لتوثيق مفردات التراث الثقافي غير المادي، حيث يتم التركيز على مفردة واحدة من مفردات الثقافة العمانية، ومن خلال المعلومات التي يتم توثيقها من الرواة الممارسين يتم إصدار كتاب حول هذه المفردة الثقافية وقد تم تنفيذ هذا البرنامج في العديد من المفردات منها : الخنجر العماني، وفن البرعة، والميدان، والعازي، وعصا الجرز، وفن الرواح، ومن أناشيد الطفولة بالإضافة الى عرضة الخيل والإبل، والمناداة في الأسواق والهبطات. هذه المشاريع وبجانب كونها توثيقية، تمثل قاعدة بيانات لإعداد ملفات ترشيح عناصر التراث الثقافي غير المادي التي يتم تقديمها للتسجيل في اليونسكو.