هاني مهنا يواصل إحراج أحمد خالد صالح بتصريحاته المتناقضة عن إصابته بكورونا والأخير يعلق .. بالفيديو

هاني مهنا الموسيقار المصري الشهير أثار أزمة خلال الأيام القليلة الماضية بتصريحاته المتضاربة حول إصابة زوج ابنته هنادي، الفنان أحمد خالد صالح، بفيروس كورونا، وتأكيده بأن الفنان الشاب يواصل تصوير أعماله الفنية رغم إصابته، ثم نفيه للأمر.

أحمد خالد صالح يعلق على تصريحات والد زوجته التي تسببت في إحراجه

وكان هاني مهنا قد خرج بعد إعلان ابنته هنادي عن إصابتها بالفيروس، وأكد أن أحمد خالد صالح، أصيب أيضًا بالفيروس، وأن الأخير يواصل تصوير أعماله الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان، مع حفاظه على الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن مناعته أقوى من هنادي، وهو ما وضع أحمد خالد صالح في موقف محرج ودفعه للرد على تصريحات حماه.

وعلق أحمد خالد صالح على الأمر من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON E، فقال "بعيد بقى عن فكرة المثار على السوشيال ميديا على مدار اليومين الماضيين وإني بنزل اصور وانا مصاب بس كلام حمايا الموسيقار هاني مهنا تم اقتطاعه من سياقه ووضع في مانشيت أثار الجدل ومنطقيا استحالة حد يقول الكلام ده إلا لو كان قاصد يضر الشخص".

هاني مهنا يوضح حقيقة تصريحاته

وأضاف أحمد خالد صالح: "من قبل إصابتي بكورونا بعشرة أيام لم أذهب إلى الاستوديو بسبب طبيعة جدول التصوير ودي مصادفة وفضل من ربنا وفي يوم ظهور نتيجة تحاليلي أنا وهنادي كلمتهم في اللوكيشن وبلغتهم بالإصابة".

هاني مهنا حرص على توضيح الموقف من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" الذي يعرض على قناة القاهرة والناس، وأكد أنه لا يعرف ظروف عمل أحمد خالد صالح، ولكن عندما تم توجيه سؤال له عن حالة ابنته وزوجها قال "ممكن يكون بيصور" لافتًا إلى من نشر تلك الأنباء حذف كلمة "ممكن" وأجزم بأن الفنان الشاب يقوم بالتصوير، كما أوضح أنه أيضًا في حالة اشتباه بإصابته بالفيروس.

تناقض تصريحات هاني مهنا

تصريحات هاني مهنا، اعتبرها الجمهور متناقضة، خاصة وأنه كان قد أدلى بتفاصيل في المرة الأولى وأكد أن زوج ابنته يواصل تصوير أعماله ويراعي الإجراءات الاحترازية، في حين أنه صرح أيضًا لوسائل إعلام أخرى وأكد أن زوج ابنته عندما علم بإصابته التزم بالعزل المنزلي، وهو ما يؤكد تناقض تصريحاته التي تسببت في إحراج أسرته.

في سياق آخر، يشارك أحمد خالد صالح في بطولة مسلسل "قصر النيل" الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني وريهام عبد الغفور ومحمود البزاوي وصبري فواز وغيرهم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.