مظهر أحمد السقا وأمير كرارة في "نسل الأغراب" حديث الجمهور وأجواء فيلم "الجزيرة" تسيطر على البرومو الأول

أحمد السقا وأمير كرارة شوق كل منهما الجمهور، بأول برومو لمسلسلهما الجديد "نسل الأغراب"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وكشف البرومو عن ملامح العمل المنتظر والذي يجمع لأول مرة بين النجمين في الدراما التلفزيونية.

انقسام آراء الجمهور حول برومو "نسل الأغراب"

عرض البرومو لقطات مشوقة لأبطال المسلسل بالإضافة إلى مشاهد الأكشن والمطاردات والمعارك في العمل، كما كشف عن جانب من الصراع المثير والدموي بين أحمد السقا وأمير كرارة في العمل، إذ تدور قصة المسلسل حول قصة صراع في صعيد مصر بين قريبين، يدخل الأول السجن لفترة طويلة بعد اتهامه في قضية قتل، في حين يتورط الآخر في قتل عدد من أقاربه، ويفاجأ الأول بزواج قريبه من حبيبته "جليلة" التي تجسدها مي عمر، بالإضافة إلى نسب ابنه "أحمد مالك" له، فيقرر الانتقام منه ويدور بينهما صراع طويل طوال أحداث المسلسل.

وبمجرد طرح البرومو، لاقى العمل تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، الذي انقسم بين متحمسين لمشاهدة المسلسل قريبًا، وآخرون ممن انتقدوا بعض المبالغات التي اعتمد عليها أبطال المسلسل سواء في إطلالاتهم التي وصفها البعض بالمخيفة مثل ظهور أمير كرارة بـ"الكحل" والأسنان الفضية لأحمد السقا، أو الاعتماد على الصوت المرتفع باعتباره دليل على حالة الشر والقسوة التي تتمتع بها الشخصيات.

"نسل الأغراب" وفيلم "الجزيرة"

وتصدر اسم المسلسل الترند خلال الساعات الماضية، كما اعتبر البعض أن أجواء العمل مشابهة لأجواء فيلم "الجزيرة" الذي عرض على جزئين قبل سنوات، والذي لعب بطولته الفنان أحمد السقا أيضًا والفنانة هند صبري، حيث جاءت أجواء الصراع في المسلسل مشابهة للفيلم، إضافة إلى إطلالات بعض أبطال العمل، ومنهم الفنانة مي عمر التي اعتمدت على الملابس السوداء التي تشابهت مع إطلالة هند صبري في الفيلم الشهير.

وحرص أحمد السقا وأمير كرارة على الاحتفال بالحالة التي صنعها البرومو، وأعادوا نشر مباركات الجمهور وزملائهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما شاركوا صورًا جديدة من الكواليس.

وكان مسلسل "نسل الأغراب" قد حاز على تفاعل كبير في الفترة الأخيرة من قبل الجمهور، وذلك بسبب تسريب أحد مشاهد العمل والتي كشفت بعض من الكواليس وقصة المسلسل، وجمع المشهد المسرب الفنان أحمد السقا الذي يجسد شخصية "عساف الغريب" مع مي عمر التي تجسد شخصية "جليلة"، ودار بينهما حوار وعتاب طويل بسبب زواج جليلة وتخليها عن قصة حبها القديمة معه، وهو ما يفسر سبب الصراع الكبير له مع أمير كرارة في أحداث المسلسل.

نجوم "نسل الأغراب"

ويشارك في مسلسل "نسل الأغراب" عدد من النجوم بجانب أمير كرارة وأحمد السقا ومي عمر، وأبرزهم نجلاء بدر ومحمد دياب وأحمد مالك وإدوارد وفردوس عبد الحميد ومحمد مهران وريم سامي وأحمد داش ومحمد جمعة وغيرهم، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة "سينرجي".