هل قصد جمال العدل السخرية من سارة التونسي بحديثه عن أخلاقيات النجوم أثناء التصوير؟

جمال العدل المنتج المصري قرر تهنئة صديقته النجمة إلهام شاهين بأحدث أعمالها الدرامية وهو مسلسل "زي القمر" بحدوتة "حتة مني"، وهو العمل الذي بدأ عرضه مؤخرًا عبر شاشة cbc.

جمال العدل يهنئ إلهام شاهين بمسلسلها الجديد

جمال العدل لم يكتف بتهنئة صديقته إلهام شاهين بمسلسلها، بل قارن ما تفعله الفنانة القديرة لتحقق النجاح في اعمالها، مع احترامها لآداب مهنة التمثيل، وأشاد جمال العدل بإلهام في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، وقال فيها: "في حب إلهام شاهين ومهنة التمثيل، تظل أعمال الفنان المحترمة والصادقة دوت الخليج معيار نجاحه وحب الجمهور له".

هل قصد جمال العدل السخرية من سارة التونسي؟

وأضاف جمال العدل إشادته بإلهام شاهين ونجمات جيلها، وقارن أفعالهن بما تفعله بعض نجمات الجيل الحالي، واهتمامهن بإطلالاتهن أكثر من أدائهن فقال: "هذه دوت الخليج إلهام شاهين وجيلها الرائع الذي أتمنى أن يتعلم منهم بعض، وأكرر، بعض ممثلات الجيل الجديد المهتمون أكثر بما يرتدون من شنط وجزم أكثر من اهتمامهم بالمهنة وآدابها".

تدوينة المنتج المصري الشهير، صاحب شركة "العدل جروب" للإنتاج الفني، أثارت تساؤلات البعض، وجعلت عدد من متابعيه يعتقدون أنه قصد التلميح والسخرية من الفنانة الشابة سارة التونسي، بعد استبعادها من مسلسل "حرب أهلية" الذي تنتجه الشركة وتقوم ببطولته الفنانة يسرا، حيث كان جمال العدل قد صرح مسبقا بأن سبب استبعاد التونسي هو افتعالها لبعض المشاكل، التي كانت ستؤثر بالسلب على أجواء العمل بالمسلسل، بالإضافة إلى عدم وجود تصاريح وورق نقابي لها، رغم إنها وعدت بأنها ستأتي به، لكن لم يحدث ذلك".

تفاصيل أزمة سارة التونسي مع العدل جروب

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وهو الأمر الذي تسبب في حملة هجوم من سارة التونسي على شركة العدل جروب، حيث أكدت أن ما تزعمه الشركة غير صحيح، وأنها لا تعرف السبب الحقيقي لاستبعادها من المسلسل إضافة إلى محاولة الاعتداء عليها عقب قرار استبعادها، لافتة إلى أنها سوف تقاضي الشركة المنتجة للمسلسل كون أن الأمر يمس سمعتها وسمعة عائلتها.

في سياق آخر كانت شركة العدل جروب قد طرحت البرومو الرسمي الأول لمسلسل "حرب أهلية" على مواقع التواصل، وشوقت يسرا الجمهور للمسلسل من خلال البرومو والذي كشف عدة ملامح عن قصة وأحداث المسلسل، والتي تدور في إطار دراما نفسية وأجواء من الغموض، بالإضافة إلى الصراعات الكبيرة والمعقدة بين عدة شخصيات في المسلسل.

الجدير بالذكر أن مسلسل "حرب أهلية" يشارك في بطولته بجانب يسرا، كل من باسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

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