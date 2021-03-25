وفاة شقيقة الفنان محمود ياسين بعد أشهر من وداعها له وحفيدها

أعلنت أسرة الفنان الراحل محمود ياسين اليوم وفاة آمال ياسين، شقيقة الفنان محمود ياسين، وذلك بعد 5 أشهر من رحيله.

وفاة شقيقة محمود ياسين بعد 5 أشهر من رحيله

وأعلن عمرو محمود ياسين، ابن الفنان الراحل محمود ياسين، وفاة عمته آمال ياسين اليوم، ونشر نعياً على حسابه بفيسبوك وقال:" انا لله وانا اليه راجعون توفت الي رحمة الله تعالى عمتي آمال ياسين ..أسألكم الدعاء"، وتلقى عمرو ياسين التعازي من الجمهور وزملائه الفنانين في وفاة عمته وشقيقة الراحل محمود ياسين.

الموت يفجع عائلة محمود ياسين مجدداً

ونعت أيضاً رانيا محمود ياسين عمتها برسالة مؤثرة على حسابها بفيسبوك وقالت:" البقاء لله في عمتي الغالية الحاجة أمال ياسين "انا لله وانا لله راجعون "،خالص عزائي للأسرة.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته"، وجاءت وفاة أمال ياسين بعد 5 أشهر من وفاة شقيقها الفنان الراحل محمود ياسين، والذي شهد أول ظهور لها في الإعلام للحديث عنه وعن علاقتها به في شهر أكتوبر الماضي، قبل وفاتها اليوم.

ظهور وحيد لشقيقة الفنان محمود ياسين

وظهرت آمال ياسين، شقيقة الفنان محمود ياسين، لأول مرة في الإعلام في شهر أكتوبر الماضي، وتحدثت عن شقيقها الراحل، وتذكرت ذكرياتها معه وقالت إنه كان دائم السؤال عنها وعن أبنائها وكان يتمتع بحب كبير من العائلة بسبب اهتمامه بهم، وقالت إن سره كان معها وكان قريب منها وحنين عليها ويحكي معها دائماً بالساعات حتى بعد انتقاله إلى القاهرة، مشيرة إلى انها في الفترة الأخيرة كانت تتواصل معه من خلال الفنانة شهيرة بسبب متاعبه الصحية، ولم تتمالك دموعها أثناء الحديث عنه في الإعلام.

وكانت شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين قد كشفت عن وفاة حفيدها أيضاً قبل أشهر من وفاة محمود ياسين، وهو ما تسبب لها في أزمة صحية في العام الماضي بسبب أحزانها على رحيل حفيدها ومن بعده شقيقها الفنان محمود ياسين، وقالت في آخر لقاء لها إن محمود ياسين كان يطمئن عليها ويهاتفها بسبب حالة حزنها وحالتها الصحية رغم أزمته الصحية وتواجدها بعيداً عنه.