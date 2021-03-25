منح اتحاد كتاب روسيا العضوية الشرفية للكاتب القاص المترجم د. أحمد الخميسي تقديرا لجهوده في نشر الثقافة والأدب الروسي والتعريف بهما. جدير بالذكر أن أول من نال تلك العضوية كان د. أبو بكر يوسف عام 2000. ظهرت أولى قصص أحمد الخميسي بعنوان " الشوق" عام 1965 في مجلة القصة التي ترأس تحريرها حينذاك محمود تيمور، وبدأ عمله في الصحافة بمجلة الاذاعة والتلفزيون في العام نفسه. سافر الى الخارج وأنهى تعليمه في جامعة موسكو بحصوله على دكتوراه في فلسفة الأدب عام 1992 ، وكان خلال تلك سنوات يكتب ويترجم لمختلف الصحف المصرية والعربية. وأصدر خلال ذلك في 12 كتابا في الشأن الروسي ما بين الترجمة والتأليف، هي : " معجم المصطلحات الأدبية " ترجمة عن الروسية عام 1984- " المسألة اليهودية " للأديب العالمي دوستويفسكي مايو 1991- مجموعة " كان بكاؤك في الحلم مريرا " قصص عن الروسية عام 1985- قصص وقصائد روسية للأطفال " ترجمة دمشق عام 1998 - " نجيب محفوظ في مرآيا الاستشراق " ترجمة وإعداد عام 1989- -" أسرار المباحثات العراقية السوفيتية في أزمة الخليج " يفجيني بريماكوف. ترجمة عام 1991 - " موسكو تعرف الدموع " دراسات القاهرة 1991 - "مذكرات إدوارد شفيرنادزة" عام 1993 . مؤسسة الاتحاد الاماراتية- " حرب الشيشان " 1996 دار الاتحاد بالإمارات- - " نساء الكرملين " 1997- " رائحة الخبز " قصص مترجمة 1999- "مجمل تاريخ الأدب الروسي" – تدقيق ومراجعة – هيئة قصور الثقافة- 2014- أوراق روسية – مقالات وترجمات 2013 القاهرة ، علاوة على العديد من المجموعات القصصية من تأليفه والمقالات والترجمات الأخرى للصحف الأدبية. وتقديرا لتلك الجهود قرر اتحاد كتاب روسيا منحه عضوية الاتحاد الشرفية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد كتاب روسيا يمنح الدكتور أحمد الخميسي عضويته الشرفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.