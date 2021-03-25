زارا البلوشي تعلن انفصالها بعد مرور شهر على زواجها

أعلنت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي انفصالها عن زوجها، بعد مرور حوالي شهر على زواجها.

وكشفت زارا البلوشي عبر مقطع فيديو على حسابها في تطبيق ”سناب شات“ أنها ”لا تود تكرار تجربة عدم الإعلان عن انفصالها، على غرار زواجها الأول، خاصة أنها شعرت بعد انفصالها الثاني أن الجميع يبارك لها بالزواج في حين أنه انتهى كذلك“.

وأضافت أنها ”ما عادت تكترث كثيرا للطلاق، خاصة أنه الثاني“، مشيرة إلى ”حصولها على مناعة من الطلاق على غرار لقاح كورونا“.

وكانت قد قالت في المقطع المتداول: ”كلكم هتقولوا ليش يازارا نزلتي هالبوست.. لأني حاسة إنه قاعد يصير معاي نفس اللي صار معي لما انفصلت عن زوجي الأول سمير، يوم ما انفصلت عن سمير ما أعلنت وكل ماحدا يشوفني يسألني عليه ويبعتلوا السلام، أمس في حفل افتتاح الفيلم نفس الشي.. قبل ما يباركولي على الفيلم يباركولي على الزواج فحسيت إنه نفس الشي بيتكرر معي“.

وتابعت: ”أنا لا أبغى شي ولا بغى شي.. لكن أبغى إنه ما حدا يباركلي أو يجيب سيرة موضوع الزواج الله يخليكن (..) الحمد الله متعودين مرتين.. المفروض كده احنا اخدنا مناعة مو لقاح كورونا مرتين.. انا البعد مرتين صار عندي مناعة“.

وقبل شهر شاركت الفنانة العمانية زارا البلوشي، متابعيها عبر مواقع التواصل، فرحتها وهي تستعد لحفل زفافها، وذلك من خلال توثيق كل خطواتها عبر ”سناب شات“.

وسبق أن تزوجت البلوشي في مارس/ آذار 2014 من المخرج السعودي سمير عارف، لكنهما انفصلا في عام 2019، ولم يعرف الجمهور هوية العريس الجديد، وسط تكهنات بأنه زميلها الفنان سعيد القحطاني.