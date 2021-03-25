الراحل مشاري البلام يتصدر بوستر آخر أعماله بمسلسل "بيت الذل".. بالصور

مشاري البلام، الفنان الكويتي الراحل، تصدر بوسترات مسلسل "بيت الذل" والتي كشف عنها صناعه مؤخراً، والذي يعتبر آخر أعمال الفنان الراحل قبل وفاته بسبب إصابته بفيروس كورونا.

مشاري البلام يتصدر بوستر مسلسل "بيت الذل"

ونشر صناع مسلسل "بيت الذل" البوسترات الأولى للمسلسل، والتي شهدت توجد الفنان الراحل مشاري البلام في مقدمتها، وذكرت الجمهور به وبآخر أعماله قبل وفاته، ونشرت الفنانة صمود البوسترات المنفردة لشخصيات المسلسل، وعلقت على صورة الفنان الراحل مشاري البلام على احداها وقالت:"الله يرحمك برحمته"، ونشرت صورة جماعية لأبطال المسلسل على البوستر ومن بينهم مشاري البلام وعلقت عليها:" ابطالي الي احبهم.. قريباً".

ابن مشاري البلام يستكمل دوره في مسلسل "بيت الذل"

وتوفي الفنان مشاري البلام قبل إنتهاء دوره في مسلسل "بيت الذل"، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا أثناء التصوير وتدهورت حالته قبل وفاته، وأعلنت الفنانة والمنتجة صمود الكندري عبر حسابها على "انستجرام" عن انضمام صالح البلام، ابن الفنان الراحل مشاري البلام للمسلسل من أجل استكمال دور والده، ونشرت صورة للفنان الراحل مشاري البلام مع نجله صالح، ووجهت الشكر لابنه بعد انضمامه لبطولة مسلسل "بيت الذل" وقالت:" صالح مشاري البلام شكرا لوجودك في مسلسل الراحل فقيدنا مشاري البلام شكرا لتواجدك بالعمل في آخر أيام التصوير، ظهورك مميز وله بصمه رحم الله والدك واطال الله بعمرك (بيت الذل) رمضان ٢٠٢١".

آخر أعمال الراحل مشاري البلام

ونشر صالح البلام صورة لبوستر والده في مسلسل "بيت الذل" وعلق قائلاً:" رمضان 2021 .. الله يرحمك يارب"، وعلق قبلها على مشاركته لاستكمال دور والده في العمل ووجه التحية للمنتجة صمود الكندري التي منحته هذه الفرصة من أجل الانضمام للعمل، وكتب عبر حسابه على "انستجرام" قائلاً:"تشرفت بالمشاركة في مسلسل (بيت الذل) وأشكر الفنانة صمود الكندري علي منحي هذه الفرصة (بيت الذل) رمضان 2021".

"بيت الذل" يعتبر من آخر الأعمال التي شارك في بطولتها الفنان مشاري البلام، حيث بدأ تصويره قبل اسابيع قليلة من وفاته، ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان عبدالرحمن العقل، و نجاح الخطيب، ومحمد الأنصاري، وإيمان فيصل، وإيمان الحسيني، ولولوة الملا، والعمل من تأليف منى النوفلي، وإخراج أحمد الفردان.