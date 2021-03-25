أول ظهور لرضوى الشربيني بعد وفاة والدتها وتعلن عودتها للشاشة

رضوى الشربيني أنهت فترة حدادها على والدتها اليوم، ونشرت صورة جديدة لها على انستقرام وكشفت موعد عودتها لتقديم برنامجها "دوت الخليج وبس" بعد فترة من التوقف.

رضوى الشربيني تعود لتقديم برنامجها بعد وفاة والدتها

ونشرت الإعلامية رضوى الشربيني أول صورة لها على انستقرام بعد فترة من حدادها بعد وفاة والدتها، وظهرت رضوى الشربيني في ظهورها الأول بالملابس السوداء، وكشفت من خلال الصورة عن عودتها لتقديم برنامجها "دوت الخليج وبس" اليوم الخميس، وذلك بعد نهاية فترة الحداد وتوقف البرنامج، وعلقت على صورتها وقالت:" راجعين بحلقات جديدة من يوم الخميس اللى جاى بإذن الله...دعواتكم".

أول ظهور لرضوى الشربيني بعد وفاة والدتها

وتفاعل الجمهور ومتابعي رضوى الشربيني مع ظهورها الأول بعد وفاة والدتها، بالإضافة إلى إعلان عودتها لتقديم برنامجها، وعبروا عن اشتياقهم لها ولعودتها، وتضامنوا معها أيضاً بعبارات المواساة والتضامن بسبب محاولاتها تخطي حالة الحزن على والدتها والعودة إلى عملها من جديد.

رضوى الشربيني تتذكر والدتها في عيد الأم

وعبرت رضوى الشربيني عن حزنها وافتقادها لوالدتها في أكثر من تدوينة ومناسبة في الفترة الأخيرة، ونشرت صورة مؤخراً لها مع والدتها بمناسبة عيد الأم، ووجهت رسالة مؤثرة على انستقرام تعليقاً على الصورة وقالت:" أول عيد أم من غيرك...أول مره أصحى وما أبوسش أيدك وأقولك انك أجدع ست وأحن وأطيب أم فىً الدنيا.. أول عيد أم ما أجبش فيه هدية وورد وانتى تحضنينى وتتدعيلى..أول مرة يا أمى وللاسف مش الاخيرة...كل ثانية وانتى أمى...كل ثانية وانتى عيدك فى الجنة يا أمى بإذن الله.. كل سنة وكل أم طيبة.. كل سنة وكل أم توفاها الله فىً الجنة".

وكانت رضوى الشربيني قد نشرت رسالة رثاء أيضاً في والدتها الراحلة على حساباتها بمواقع التواصل، بعد فترة من ابتعادها عن السوشيال ميديا، وأثرت في قلوب متابعيها وجمهورها بعد تذكرها لوالدتها الراحلة، ودعت لها في رسالتها وقالت:" كانت معى تنتظر شهر رمضان ، واليوم تنتظر أبسط الدعوات لتسعد بها في قبرها...اللهم ارحمك يا أمى وارحم موتانا وموتى المسلمين".