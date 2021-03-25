نجوم سوريا يجتمعون في عزاء ميادة بسيليس وأسرتها تكشف وصيتها وأغنيتها الأخيرة.. فيديو وصور

ميادة بسيليس، الفنانة السورية الراحلة، ودعها نجوم سوريا أمس بعدما اجتمعوا في واجب العزاء بسوريا، وكشفت أسرتها عن تفاصيل أيامها الأخيرة ووصيتها لهم.

نجوم سوريا في عزاء الراحلة ميادة بسيليس

وأقيم أمس واجب عزاء الفنانة الراحلة ميادة بسيليس، وحضره عدد كبير من نجوم الفن في سوريا، وعلى رأسهم الفنان يوسف زيدان وباسم ياخور وطلال مارديني ونادين خوري وسولاف فواخرجي وأمل عرفة وغيرهم، وسيطر الحزن والتأثر على الحاضرين في العزاء والذين تحدثوا عن مدى حزنهم لرحيلها وتعلقهم بأعمالها وأغانيها.

أسرة ميادة بسيليس تكشف وصيتها وأيامها الأخيرة

وتحدثت ابنة الراحلة ميادة بسيليس عن وصية والدتها لها في أيامها الأخيرة، وقالت في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي" إن فراق والدتها كان صعباً خاصة إنها رحلت في عيد الأم، ولم تستطع معايدتها واحتضانها في ذلك اليوم، وكشفت عن حملها في الفترة الأخيرة وسعادتها لانها لحقت أن تقدم ابنها إلى والدتها قبل وفاتها، وأضافت إن والدتها قالت لها إن ابنها سيصبح مطرب وصاحب صوت جميل وأوصتها أن تعلمه الموسيقى والعزف.

ميادة بسيليس تسجل آخر أغانيها على فراش الموت

وكشفت ابنة ميادة بسيليس عن وصيتها الأخيرة وقالت إنها أوصتهم بعدم ارتداء الملابس السوداء والحزن وعدم البكاء عليها، وقال زوج الراحلة إن ميادة بسيليس سجلت آخر أغنية لها على فراش الموت، وألقت عليه كلمات الأغنية كلمة كلمة حتى قبل أن تغيب عن الوعي، وأشار إلى أن عنوان الأغنية "الوصية الأخيرة"، ويستعد لتلحينها وترتيبها وطرحها بصوتها في الفترة المقبلة.

وكشف زوج ميادة بسيليس عن تفاصيل الأيام الأخيرة لها، وقال إن آخر حفلاتها كانت تغني وهي تتلقى العلاج ولا يعرف أحد هذه التفاصيل، وأضاف إنها كانت تتألم أثناء الغناء وتتحامل على نفسها، واسترجع ذكرياته معها وقال إنه لم يتخيل أن يتلقى العزاء في زوجته ميادة بسيليس في نفس المكان الذي احتضن أول حفلاتها في الشام، وكانت الفنانة السورية ميادة بسيليس قد رحلت منذ أيام عن عمر يناهز 54 عام وبعد صراع لها مع مرض السرطان.