زينة تطرح البوسترات الأولى لمسلسلها الجديد "كله بالحب".. بالصور

زينة روجت لمسلسلها الجديد "كله بالحب"، وطرحت البوسترات الأولى للعمل على انستقرام، وكشفت عن قائمة أبطال مسلسلها الجديد.

زينة تكشف قائمة أبطال مسلسلها الجديد "كله بالحب"

وأفرجت الفنانة زينة عن الصور الأولى لشخصيات مسلسلها الجديد "كله بالحب" على حسابها بانستقرام، وكشفت عن البوسترات الأولى أيضاً للعمل، وظهر أبطال المسلسل على بوسترات منفردة، وعلقت زينة على الصور كاشفة فريق عمل المسلسل وقالت:" نجوم مسلسل كله بالحب.. رمضان٢٠٢١، انتاج : سكرموميديا اسلام مرسي /نجلاء رشدي/ احمد السمان، اخراج عصام عبد الحميد، تاليف محمد الاخشيدي.. ياكريم يارب دعواتكم".

النجوم يهنئون زينة على مسلسلها الجديد

وظهر على بوسترات المسلسل قائمة أبطاله وعلى رأسهم زينة وصابرين وأحمد السعدني وريم البارودي وسامر المصري ونور قدري ويوسف عثمان وغيرهم، وتفاعل الجمهور مع بوسترات مسلسل زينة والذين وجهوا لها التهنئة عليه، وعلى رأسهم الفنانة نادية الجندي التي علقت:" مبروك ياحبيبتي ربنا يوفقك أن شاء الله"، وكذلك الفنانة أنغام التي علقت:" مبروك الف مبروكً بالنجاح بإذن الله".

وعلقت الفنانة غادة عبد الرازق على بوسترات مسلسل زينة وقالت:" مبروك حبيبتى يارب بالنجاح يا زنزون"، وتفاعل عدد كبير من النجوم مع دعاية مسلسل زينة ومنهم لطيفة وهيثم شاكر ومي كساب وغيرهم، وشوقت الجمهور لمسلسلها الجديد والذي تعود به للمنافسة بعد مشاركتها العام الماضي في مسلسل "جمع سالم".

زينة تنافس في رمضان بمسلسل "كله بالحب"

وتدور قصة مسلسل زينة الجديد "كله بالحب" في إطار اجتماعي حول العلاقات الأسرية والزوجية، خاصة العلاقة بين الزوجين بعد الانفصال والخلافات بينهم ومشاكل الطلاق وغيرها من القصص الإجتماعية والعاطفية، وغيرت زينة عنوان مسلسلها من "زي البيت الوقف" إلى "كله بالحب" مؤخراً، وتدخل به منافسة موسم رمضان 2021، وتنتظر زينة هذا العام عرض فيلمها الجديد أيضاً "التاريخ السري لكوثر" مع ليلى علوي، والذي بدأت العمل به منذ عامين، وكان من المتوقع عرضه العام الماضي قبل تأجيله بسبب أزمة فيروس كورونا.