زارا البلوشي تعلن انفصالها بعد شهر على زواجها : "الحمد الله متعودين مرتين"

زارا البلوشي تفاجئ الجمهور بإعلان انفصالها بعد شهر على زواجها، فالفنانة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي صدمت متابعيها بنشرها مقطع فيديو على حسابها على سناب شات أعلنت فيه انفصالها عن زوجها بعد مضي حوالي شهر فقط على زواجهما من دون أن توضح سبب الإنفصال.

زارا البلوشي تعلن انفصالها عن زوجها

زارا البلوشي أطلت في مقطع فيديو على حسابها في تطبيق "سناب شات" معلنة انفصالها عن زوجها الثاني بعد مرور شهر فقط من زفافهما، وقالت بأنها رغبت بالإعلان عن الانفصال امام المتابعين لأنها لا تود تكرار تجربة عدم الإعلان عن انفصالها، على غرار زواجها الأول، خاصة أنها شعرت بعد انفصالها الثاني أن الجميع يبارك لها بالزواج في حين أنه انتهى كذلك.

زارا البلوشي لفتت الى انها لم تعد تكترث كثيرا للطلاق، خاصة أنه الثاني، مشيرة إلى حصولها على مناعة من الطلاق على غرار لقاح كورونا.

وقالت الفنانة العمانية في الفيديو :"كلكم هتقولوا ليش يازارا نزلتي هالبوست.. لأني حاسة إنه قاعد يصير معاي نفس اللي صار معي لما انفصلت عن زوجي الأول سمير، يوم ما انفصلت عن سمير ما أعلنت، وكل ماحدا يشوفني يسألني عليه ويبعتلوا السلام، أمس في حفل افتتاح الفيلم نفس الشي.. قبل ما يباركولي على الفيلم يباركولي على الزواج فحسيت إنه نفس الشي بيتكرر معي".

زارا البلوشي طلبت من الجميع التوقف عن المباركة لها بزواجها مضيفة "أنا لا أبغى شي ولا بغى شي.. لكن أبغى إنه ما حدا يباركلي أو يجيب سيرة موضوع الزواج الله يخليكن، .. الحمد الله متعودين مرتين.. المفروض كده احنا اخدنا مناعة مو لقاح كورونا مرتين.. انا البعد مرتين صار عندي مناعة".

زارا البلوشي وتفاصيل زواجها الأول والثاني

الفنانة العمانية زارا البلوشي كانت قد اعلنت خبر زواجها قبل حوالي شهر وشاركت متابعيها بفرحتها وهي تستعد لحفل زفافها حيث قامت بتوثيق اجواء الاحتفال عبر حسابها على سناب شات من دون أن تكشف عن هوية العريس.

اما زيجتها الأولى فكانت في مارس 2014 من المخرج السعودي سمير عارف، لكنهما انفصلا عام 2019 من دون ان تعلن حينها خبر طلاقها الا بعد مرور فترة طويلة.