شادي جميل يكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل دوره في مسلسل "الملك" ويؤكد:"سيكون علامة في تاريخ الدراما"

شادي جميل أحد أبطال مسلسل "الملك" للفنان عمرو يوسف والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، تحدث عن بعض تفاصيل العمل الجديد الذي تدور قصته في العهد الفرعوني.

شادي جميل يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "الملك"

شادي جميل تحدث في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن دوره في مسلسل "الملك" للفنان عمرو يوسف، كما أوضح بعض الاستعدادات الخاصة للعمل المنتظر عرضه في رمضان 2021، وكشف الفنان المصري الشاب عن التدريبات التي خاضها قبل بداية تصوير دوره فقال: "أقدم في مسلسل (الملك) شخصية تحمل اسم راني وهو شخص يعمل كحداد وصانع للسيوف، ويعد دوره محوري ومهم في أحداث العمل لكونه يبدأ بشكل مميز وينتهي بشكل مغاير".

وأضاف شادي جميل: "التحضير لهذا الدور أخذ وقت طويل لأنه يحتاج للعديد من العناصر المهمة والتي من بينها التدريب على المبارزة، وركوب الخيل، بالإضافة لأهمية المحافظة على الشكل العام بسبب طبيعة عملي كحداد ومبارز".

شادي جميل : مسلسل "الملك" سيكون علامة في تاريخ الدراما

شادي جميل أشاد بتجربة مسلسل "الملك" والذي أكد أنها ستسجل حضور قوي في دراما رمضان 2021، نظرا للمجهود الضخم الذي قدمه صناعه في التحضير له ولتصويره فقال: "مسلسل (الملك) سوف يكون علامة مهمة في تاريخ الدراما المصرية، فالمخرج حسين المنباوي سيقدم مسلسل بشكل بصري مبهر ومختلف، لذلك اتوقع أن يحقق المسلسل نجاح ضخم في رمضان".

كما أشاد شادي جميل بالتعاون الأول له مع الفنان عمرو يوسف فقال: "أول مرة أشارك في بطولة مسلسل مع الفنان عمرو يوسف الذي اجده فنان رائع في التعامل مع فريق عمله، فهو يسمع لجميع من حوله، وشخص تفضل مناقشته والحديث معه، وقد بذل مجهود كبير جدا في تحضيره، خصوصا أن العمل صعب جدا ويحتاج لمجهود ضخم، لذلك اعتقد أنه سينجح بسبب هذا المجهود والإخلاص الذي يقدمه عمرو يوسف".

موعد الانتهاء من تصوير مسلسل "الملك"

شادي جميل أكد أن تصوير مسلسل "الملك" لا يزال مستمر ولا يتوقع أن يتم الإنتهاء منه قبل بداية شهر رمضان فقال: "لا نزال مستمرين في تصوير مسلسل (الملك) حتى الآن حيث أن تصويره مرهق بسبب أنه يتم في العديد من الأماكن بمصر والتي منها صحراء الواحات، والفيوم، والمنوفية، وفي مدينة الإنتاج الإعلامي ، وكذلك محافظة أسوان، وسوف يستمر تصوير العمل في شهر رمضان"، ويشارك في بطولة "الملك" كل من الفنانة صبا مبارك، ورشدي الشامي، وباسل الزارو، ومحمد علاء، وماجد المصري، محمد فراج، ريم مصطفى، ومحمد لطفي، والعمل مقتبس من قصة للراحل نجيب محفوظ، وتأليف شيرين دياب، وخالد دياب.