ننشر التفاصيل الكاملة لبرتوكول الحفاظ على التراث السينمائى المصرى

قال الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات التراثية، إنه تم عقد بروتوكول تعاون مع بنك ناصر ووزارة الثقافة للحفاظ علىا لتراث السينمائى المصرى، لافتًا إلى أن البرتوكول يأتى بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على التراث السينمائى المصري، لافتًا إلى أن هذا البروتكول نتتاج رحلة امتدت على مدار 3 سنوات ماضية.

وأضاف عبد الجليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه سيتم تشكيل لجان افحص وترميم ما يحتاج للترميم مع الحفاظ على كافة الحقوق الملكية الكاملة والحقوق الفكرية لأصحابها، منوهًا بأنه سيتم تشكيل مجموعات عمل ولجان من المتخصصيني لفحص تلك المقرات وما يمكن فعله خارج تلك المقرات.

وتابع أن أن بروتوكول التراث السينمائى بداية تفعيل لبرتوكولات مهمة بين وزارة الثقافة ووزارة التضامن فسوف تشهد الوزارة برتوكولات للقرى المصرية والريف والمناطق العشوائية.

وأوضح أن الحفاظ على التراث السينمائى المصرى والذى يعد أقدم صناعة فى العالم يحفظ على الإرث، مؤكدًا أن وزارة الثقافة تعمل على حصر وتجميع هذا التراث.