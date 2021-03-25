برومو ”نسل الأغراب” يتصدر تريند يوتيوب

تصدر برومو المسلسل الرمضاني "نسل الأغراب" تريند الفيديوهات على موقع "يوتيوب" حاصدا أكثر من ٨٠٠ ألف مشاهدة بعد مرور ٢٤ ساعة على طرحه.

وكشف البرومو عن صراع محتدم بين عساف الغريب الذي يجسده الفنان أحمد السقا وغفران الغريب الذي يجسده الفنان أمير كرارة، وظهر هذا الصراع من الجملة التي يروج بها أبطال المسلسل مع البرومو وهى " واحد اتسجن خسران حبايبه والتانى راجع دافن قرايبه"، وظهر صراعا بينهما أيضا على حب جليلة وهي الفنانة مي عمر.

"نسل الأغراب" من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد السقا وأمير كرارة، وهم: مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.