تصدر برومو المسلسل الرمضاني "نسل الأغراب" تريند الفيديوهات على موقع "يوتيوب" حاصدا أكثر من ٨٠٠ ألف مشاهدة بعد مرور ٢٤ ساعة على طرحه.
وكشف البرومو عن صراع محتدم بين عساف الغريب الذي يجسده الفنان أحمد السقا وغفران الغريب الذي يجسده الفنان أمير كرارة، وظهر هذا الصراع من الجملة التي يروج بها أبطال المسلسل مع البرومو وهى " واحد اتسجن خسران حبايبه والتانى راجع دافن قرايبه"، وظهر صراعا بينهما أيضا على حب جليلة وهي الفنانة مي عمر.
"نسل الأغراب" من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد السقا وأمير كرارة، وهم: مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برومو ”نسل الأغراب” يتصدر تريند يوتيوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.