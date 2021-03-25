حمو بيكا يشارك متابعية عبر إنستجرام بصورة جديدة له

شارك المطرب حمو بيكا متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام صورة جديدة له.

وظهر حمو بيكا في الصورة بملابس شتوية باللون الاسود، ونالت الصور إعجاب متابعيه.

من ناحية أخرى يستعد مغنى المهرجانات حمو بيكا لطرح مسلسله الدرامي الأول «ملوخية بالتريند»، رسميا في الموسم الرمضاني لعام 2021.

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا تعرض لحالة من الارتباك، أثناء حواره مع الإعلامية ياسمين عز، على قناة "mbc مصر"، قائلا: "مش عارف مالي، حاسس بحاجة غريبة".

وأضاف "حمو بيكا" خلال لقائه: "الموضوع ده حصل معايا في برنامج قبل كده، لما دخلت لقيت ناس لابسه أسود وبتصوت، وانا متكتف ومش عارف أعمل حاجة؛ لاني مش عارف هما بيصوتوا ليه، وتفاجأت في الآخر إنه برنامج مقالب لرامز جلال".

وسألت الإعلامية ياسمين عز، حمو بيكا، عن سبب الكلمات والجمل التي يصعب عليه نطقها، مثل: "باتون ساليه، سيشوار، اكستنشن"، فرد قائلا: "مش عارف، هي اللي بتيجي كده بسبب خوفي من رامز والكهرباء والمياه".